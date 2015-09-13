Eski hakim Süleyman Karaçöl serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "örgüt kurma" iddiasıyla soruşturma yürütülen ve mahkemece dün yakalama kararı çıkarılan eski hâkim Süleyman Karaçöl, Kütahya'da gözaltına alındı. Karaçöl, çıkarıldığı mahkeme taradından oy çokluğuyla serbest bırakıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla soruşturma yürütülen ve Kütahya'da gözaltına alınıp Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen eski hakim Süleyman Karaçöl, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kütahya'da gözaltına alınan eski hakim Karaçöl, öğle saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'a getirilmek üzere yola çıktı. Karaçöl'ü getiren ekipler, akşam saatlerinde otopark girişinden Bakırköy Adliyesi'ne girdi. Bir süre adliyede bekleyen Karaçöl'ün sorgusunu Bakırköy 2. Ağır CezaMahkemesi yaptı.

Oy çokluğuyla serbest

Karaçöl'ün sorgusunun tamamlanmasının ardından kararını açıklayan heyet, Mahkeme Başkanı Fersat Aydın'ın tutuklanması yönündeki muhalefet şerhine rağmen iki üyenin serbest bırakılması yönündeki oyuyla serbest bırakıldı. Kararın ardından Karaçöl adliyeden ayrıldı.

‘Suçüstü koşulunu taşımadığı...'

Kararda, Karaçöl hakkında "Örgüt üyeliği" ve " Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerin kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından yakalama kararı çıkarıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Yakalama emri ile sorgusu yapılmış olan şüpheli Süleyman Karaçöl hakimlik sıfatına haiz olmakla, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 88. maddesi 'Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halleri dışında suç işlediği ileri sürülen hakim ve savcılar yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez' amir hükmüne haiz olduğu ve şüpheli Karaçöl'e atılı suçun tarihi, soruşturma tarihi, yakalama tarihi ve sorgulama tarihi süreç olarak değerlendirildiğinde suçüstü koşulunu taşımadığı gözetilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebinin oy çokluğuyla reddine, şüphelinin serbest bırakılmasına karar verildi."

Görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski savcı Muammer Akkaş ve eski hakim Süleyman Karaçöl hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki görevinden Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakim olarak atanan Karaçöl, HSYK tarafından görevinden tedbiren uzaklaştırılmıştı. HSYK 2. Dairesi, 12 Mayıs 2015'te savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihracına karar vermişti.