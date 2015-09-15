25 Aralık hâkimi Süleyman Karaçöl yeniden gözaltına alındı

25 Aralık soruşturmasında görev alan ve meslekten ihraç edilen eski hâkim Süleyman Karaçöl, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüt kurma" iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden Kütahya'da gözaltına alındı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarılmasının ardından harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçöl'ün Hacı Azizler Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada polisleri Karaçöl'ün avukatı ve yakınları karşıladı. Yakalama kararını tebliğ eden polisler, Karaçöl'ü gözaltına alarak önce sağlık raporu alınması için Dumlupınar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürdü.

Karaçöl'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüt kurma" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında hafta sonu gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan eski hâkim Süleyman Karaçöl hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanması amacıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Süleyman Karaçöl hakkında, eski savcı Muammer Akkaş tarafından yürütülen 25 Aralık soruşturmasında, şüphelilerin mal varlığına, kuvvetli şüphe olup olmadığı ve mal varlıklarının isnat edilen suçlamalardan elde edilip edilmediği incelenmeden tedbir konularak "görevi ihmal" suçu işlediği iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. HSYK Karaçöl ve Akkaş'ı meslekten ihraç etmişti.