Yeni Şafak yazarından tacize uğrayan kadınlara: Susun ve doktora gidin!

Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından Türkiye'nin her yerinden tepkiler yükselirken sosyal medyada #sendeanlat hastagiyle başlatılan kampanyada kadınlar yaşadıkları tacizleri anlattı.

Yeni Şafak yazarı Sevda Türksev, sosyal medyada kadınların yaşadıkları tacizleri anlatan kadınlara, "Susun ve doktora gibin" sözleriyle tepki gösterdi.

Twitter hesabından "Maalesef HAKLI çıktım: sosyal medyada yaşadığı tacizi anlatan Kadınlara: susun ve doktora gidin. Hayat dizi değil" tweeti atan Türksev, CNN Türk'te katıldığı 'Ne Oluyor' programında yaşadığı tacizleri anlatan kadınlara "Uğradığı tacizi doktora değil de sosyal medyada yazan kadınlara: Bi kendinize gelin, dizilerdeki gibi kahraman mı olacaksınız sanıyorsunuz?" diye seslendi.

Yeni Şafak yazarlarından Cemile Bayraktar da, "Müslüman ülke,tecavüz... fırsatçılığına soyunmayın, Amerika'da her iki dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Şimdi çenenizi kapatın" yorumda bulunmuş, ardından bir açıklama yaparak sözlerinin Yılmaz Özdil ve Koray Çalışkan'ın yorumlarına cevap olduğunu belirtmişti.