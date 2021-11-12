Yeni Şafak yazarından "Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Mehmet Barlas'a: Muhteşem bir kriptolojik kurgu!

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın “Bir bakmışsınız CHP kapatılmış olabilir" sözlerini değerlendirdi.

Cümle için “fevkalade sorunlu” diyen Korkmaz, Barlas’ın TESEV’i 17 yıl boyunca yöneten Nafiz John Paker’in eniştesi olduğunu yazdı.

“Böylesi ‘ters manyel’ yöntemle çalışan ve ‘İktidarın Karşısındaki Cephe’ye ihtimamla kontör yazan kontra hamleler sahne aldığında, ‘Mutfakta biri mi var?’ diyoruz!” diyen Korkmaz, “Konuşlandırılmış Şöhretler, kritik anlarda ‘aynen, con vaynen’ böyle tersten çakarlar!

Bu, onların derin görev tanımlarında vardır…

TESEV’in 183 No’lu kurucu üyesi Mister Kemal, bir bakıyor; ‘Koş Memo’ cenahından eline pek kullanışlı/adeta lokum gibi iskambil kâğıdı gelivermiş!

Devam eden oyundaki ellerde ‘bunu veya benzerlerini’ sevinerek oynayacağı aşikârdır.” dedi.

Korkmaz şöyle devam etti:

‘Mete Gündoğan, ‘Oyun Teorisi’ adlı kitabında ne diyordu:

‘Öyle, bir oyun düşününüz ki…

Tüm oyuncular aynı ekipten! Sözde, kendi rakibinize karşı oynuyorsunuz. Muhteşem bir kriptolojik kurgu!

Rakibiniz, sizinle aynı amaçlara hizmet eden biri oluyor. Siz ve rakibiniz, sizin için hangi strateji en büyük getiriyi sağlıyorsa onu tercih ediyorsunuz.

Size karşı oynuyor gibi görünerek aslında size hizmet ediyor…’

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