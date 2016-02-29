Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Erbakan 1908 ve 1923'le başlayan başaşağı gidişe dur dedi

Yeni Şafak’ın ‘’Ülkeyi batırdınız. Jölelilerle gaz veriyorlar'' çıkışıyla gündeme gelen yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında ölümünün 5. yılında anılan Necmettin Erbakan’ı yazdı. 1908’deki İkinci Meşrutiyet’in ve 1923 yılında ilan edilen cumhuriyetin başaşağı gidiş olduğunu iddia eden Kaplan, Erbakan’ın bu gidişe dur dediğini ileri sürdü.

Erbakan’ın cumhuriyet tarihindeki ilk sembol şahsiyet olduğunu da öne süren Kaplan, ikinci sembol şahsiyetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmasının tesadüfi olmadığını belirterek, Erdoğan’ın da Milli Görüş geleneğinden gelmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaplan’ın bugün (29 Şubat 2016) yayımlanan ‘’Erbakan: Dalgakıran ve Dalgakuran’’ başlıklı yazısı şöyle:

Rahmetli Erbakan Hoca'yı mumla aradığımız günlerden geçiyoruz. Hoca'nın tohumlarını ektiği mirası iyi anlamak ve bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Yoksa başaşağı yuvarlanırız.

Ak Parti, millî görüş köklerine hakkıyla sahip çıkabilirse bu toplumun önünü açar, sahip çıkamazsa, kaderi ANAP'tan farklı olmaz.

Fikriyat olmadan tatbikat olmaz çünkü. Fikriyat olmadan medeniyet yolculuğuna çıkılamaz. Köksüz ağaç meyve vermez, kök salamaz, esen rüzgârların önünde savrulmaktan ve yok olmaktan kurtulamaz.

Cumhuriyet tarihindeki ilk sembol şahsiyet

Rahmetli Erbakan, sadece siyasî bir hareketin öncülüğüne hapsedil/e/meyecek kadar Türkiye'nin kaderinin şekillenmesinde kilit oynamış bir öncüdür: Önalan ve önaçan tarihî bir şahsiyettir.

Daha da önemlisi, Hoca'nın ön alıcığı ve ön açıcılığı, sadece Türkiye'nin coğrafî sınırlarıyla da sınırlı değildir; Türkiye'nin medeniyet coğrafyasına kadar uzanır.

Karşımızda, hem Türkiye'nin yakın tarihinin akışında bir dalgakıran rolü oynamış, hem de küresel sistemin zorbalıklarının, haksızlıklarının ve hukuksuzluklarının nasıl aşılabileceğini gösteren D-8 gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük küresel projesine imza atmış, dalgakuran işlevi görmüş küresel bir Müslüman şahsiyet var.

Hoca, Cumhuriyet tarihinde çıkardığımız ilk büyük sembol şahsiyettir. Cumhuriyet tarihindeki ikinci sembol şahsiyet -özellikle Gezi ve 17-25 aralık operasyon süreçlerinde de defalarca yazdığım gibi- Tayyip Erdoğan'dır. Cumhuriyet tarihinin iki sembol şahsiyetinin aynı hareketin içinden doğması elbette ki tesadüfî değildir. Kök, İslâmî tarihî ve irfanî derinliktir çünkü.

Sembol şahsiyetle karizmatik şahsiyet arasında bir derece farklılığı değil, bir mahiyet farklılığı vardır. Her sembol şahsiyet, karizmatik şahsiyettir; ama her karizmatik şahsiyet sembol şahsiyet değildir. Karizmatik şahsiyet, bir şekilde duran tarihi harekete geçirir. Ama sembol şahsiyet tarihin akışını değiştirir.

Milat olarak Erbakan

İşte Hoca, 1908 yılından itibaren ivme kazanan, 1923'le birlikte kesin bir dönemece giren ve bizi tarihten sürgün eden başaşağı gidişe "dur!” demiş, bu başaşağı gidişi tersine çevirmiş, Türkiye'nin hem tarihî derinliğini, hem de irfanî derinliğini aynı anda harekete ve hayata geçirecek bir silkiniş, diriliş ve varoluş yolculuğunun tohumlarını ekmiş bir sembol şahsiyettir.

İki yüzyıldır iliklerimize kadar yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizinin hem nasıl anlaşılabileceğine, hem de nasıl aşılabileceğine ilişkin tarihî atılımlara ve açılımlara öncülük etmiş bir dalgakıran ve dalgakuran kişi olarak tarihe geçmiştir.

Erbakan, bu dalgakıran ve dalgakuran rolüyle, bu iki yüzyıllık fetret döneminde milat olarak kilit rol oynamıştır: İki yüzyıllık medeniyet krizi tarihimizde bir Erbakan'dan öncesi, bir de Erbakan'dan sonrası vardır artık.

Erbakan’dan öncesi: Yok oluş serüveni

Erbakan'dan öncesi, Türkiye'nin tarihî derinliğini ve medeniyet iddialarını yitirdiği, tarihten sürgün yediği bir yok oluş serüvenidir. Yaklaşık yarım asır süren bu dönem, bizim Müslüman olduktan sonraki tarihimizin en karanlık dönemidir.

Tarih yapan, medeniyet kuran ve medeniyeti koruyan tarihin akışını belirleyen bir aktörden, kurucu bir özneden, tarihte tatil yapan, Batılıların yaptıkları tarihte sadece figüran rolü oynayan bir nesneye dönüştüğümüz, tarihten çekildiğimiz ve her şeyimizi yitirdiğimiz bir çöküş dönemidir bu.

Erbakan’dan sonrası: Medeniyet fikri

ve yörünge oluşturma gayreti

Ancak Erbakan'la birlikte, Türkiye, yeniden medeniyet iddialarına sahip çıkan, İslâm'ın adalete, hakkaniyete, sulhe ve kardeşliğe dayalı dünya tasavvurunu hem Türkiye'nin siyasî hayatında, hem de sosyal, kültürel ve entelektüel hayatında ülkemizin gündemine taşıyan bir yolculuğa soyunabilmiştir.

"Millî Görüş” hareketi, Türkiye'de, medeniyet iddialarımızı ümmet bilinci ekseninde bu topraklarda yeşerttiğimiz bin yıllık İslâmî ruhu eksene alan, çok yönlü, bütün medeniyet coğrafyamıza uzanan yerli ama hem bölgesel hem de küresel bir harekettir.

Millî Görüş, iki anlamıyla millî'dir: Birincisi, yabancılaşmaya, sekülerleşerek Batılılaşmaya ve mankurtlaşmaya karşı “yerliliği”, tarihî derinliği ve köklere dönüşü temsil eder.

İkincisi de, “İbrahim milleti” olarak Kur'ân'da “ümmet” anlamında zikredilen “millet”i yani “evrenselliği” ifade eder. Bu açıdan çok zekice, hatta dâhîce bir buluştur.

"Millî görüş” hareketinin motto'su hâline gelen “millî ve manevî kalkınma” fikri, sanıldığı gibi, modern, seküler, kalkınmacı, niceliksel bir siyasî, iktisadî ve sosyal kalkınma fikri değildir.

Bir direniş ve silkiniş, bir diriliş ve varoluş hamlesidir. Bir medeniyet çağrısıdır. Bütün bir İslâm dünyasını ortak bir hedefe, gayeye ve yöne yönlendirme kaygısı güden bir hakikat yolculuğu.

Hepimiz, Erbakan’ın paltosundan çıktık!

Hak-Batıl mücadelesine dayanan medeniyet fikri ekseninde yapılan “millî görüş” yolculuğu, Türkiye genelinde, hayatın her alanında, İslâm'ı yörünge konumuna yerleştirmeyi başarmıştır.

Artık, Türkiye'de hiç bir hareket, hiç bir oluşum, İslâm'ı devre dışı bırakarak var olamaz. İslâm'ı devre dışı bırakan her tür hareket, kısa devre yapmaya mahkûmdur.

İslâm, hayatın her alanında, geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde, yörünge hâline gelmiştir zira. Ama bu yörüngeyi hayata ve harekete geçirme süreci henüz gerçeğe dönüşebilmiş değildir. Biraz daha zamana ve sarsılmaz bir gayrete ihtiyacımız var bu konuda.

Öte yandan Hoca'nın dalgakıran ve dalga kuran mirası, aynı zamanda, yansımasını İslâm dünyasında da bulmuştur.

D-8 projesi, hem İslâm dünyasının nasıl toparlanıp yeniden tarihe gireceğinin hem de küresel sistemin haksız hegemonyasının nasıl kırılabileceğinin, dolayısıyla yeni bir dünyanın nasıl kurulabileceğinin en önemli göstergelerinden biri olan küresel bir projedir.

O yüzden şu cümleyi gönül rahatlığıyla kurabilir ve Hoca'yı rahmetle, minnetle ve şükranla böyle anabiliriz: Hepimiz, Erbakan'ın paltosundan çıktık. Hepimiz, Erbakan'dan, onun kurduğu "millî görüş” hareketinden “süt etmiş” hakikatin hakikatli çocuklarıyız.