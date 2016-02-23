Yeni Şafak yazarı Kaplan: Yiğit Bulut asker dayatması ile getirildi, Erdoğan'ın bileği büküldü!

İktidarın Suriye ve Mısır'da hata yaptığını belirtip "Yeter ya, jölelilerle yalakalık yapa yapa batırdılar memleketi" çıkışı ile gündem olan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut hakkında "Asker dayatması ile getirildi. Cumhurbaşkanı'nın bileği büküldü" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Rusya'nın Sesi FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'bidebunudinle' programında konuşan Kaplan, kendisine yönelik iktidar kanadından gelen eleştirilere cevap verdi. Trollüğü "haysiyet yoksunluğu" olarak tanımlayan Kaplan, "İsmini söylemek istemem ama hükümet tarafından da bir o kadar nitelikli destek geldi" iddiasında bulundu ve şöyle konuştu:

"Yeni dünyada trol zihniyeti hakim. Bu tam bir haysiyet cellatlığı. Hem ismini gizliyor, hem kişiliğini gizliyor. Reaksiyon, aksiyon şeklinde gidiyor. Bunlar paçoz tipler. Buna karşılık çok daha fazla destek geldi. Hem de hükümet kanadında."

"Yiğit Bulut ordu desteği ile geldi"

Söz Yiğit Bulut'a geldiğinde, Kaplan eleştirilerin bir ton daha arttırdı ve Bulut'un ordu desteği ile geldiğini ileri sürdü. Kaplan, "Ülkeden çok kendi çıkarlarını ve pozisyonlarını düşünenler var. Bu dönemlerde bunlar çok arttı. Liderleri doğru karar veremeyecek şekilde yönlendiriyorlar. Bunlar aynı zamanda dayatılmış tipler. Söz konusu kişi ordu tarafından dayatılmış kişidir. Gerekçesi kendi yazdıklar ve ilişkileridir. Tayyip Bey'in eli büküldü. Bu toplumu herkesten özellikle jölelilerden korumak gerek" diye konuştu.

"Suriye'de tuzağa düştük"

Yusuf Kaplan'ın eleştirileri sadece Yiğit Bulut'a yönelik değildi, gündeminde hükümetin dış politikası da vardı. Kaplan, Türkiye'nin strateji geliştirme kapasitesinin kalmadığını söyledi.

Türkiye'nin Ortadoğu'da yalnız bırakıldığını ifade eden Kaplan, "Türkiye'nin Suriye konusunda süreci değiştirme kapasitesi kalmadı. Türkiye'nin uzun vadeli kalıcı ve çok seçenekli politika üretmesi gerekirdi. Türkiye'nin muhalifler üzerinden oraya müdahil olma biçimi problemli. Muhalifler kimler, güçlerin ne olduğunu ne kadar etkili bilmiyoruz. Suriye'de bir diktatörlüğün devrilmesi için bunun devrilmesi için koşullar hazırdı. 54 ülke Esad'ın resmen gitmesi için toplandı. Ortak karar aldı. Bu bir tuzaktı. Biz bu tuzağa düştük. Aslında Türkiye burada stratejik hata yaptı. Uluslararası dengeler gözetilmeliydi. Şimdi taktiklerle ilerlemek zorunda kaldık" dedi.

Kaplan, hem Kürt coğrayası hem de Suriye bölgesi için Batılı ilişkilerin koparılmaması gerektiği görüşünde. Kaplan, "Batı ile herhangi bir şekilde karşı karşıya gelmemizden bir sonuç çıkaramayız. Kafamızı koparırlar" ifadelerini kullandı.