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Politika

Yeni Şafak yazarı: Yeter ya, jölelilerle yalakalık yapa yapa batırdılar memleketi!

"Manyak mısın sen, AB ile ilişkileri neden donduruyorsun"

19 Şubat 2016 14:01

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarını ağır ifadelerle eleştirdi.

Aktif Haber'de yer alan habere göre, TRT Diyanet'te yayınlanan "Neden" programında konuşan Kaplan, AKP'nin Suriye ve Mısır'da hata yaptığını belirtip "Yeter ya, batırdılar memleketi" dedi. "Sıfır Sorun, politikası fikir olarak süper ama romantik. Hiçbir karşılığı yok bunun. Bölgedeki gerçeklerle örtüşmüyor" diyen Kaplan, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'a da gönderme yaparak, "Jölelilerle, şunlarla, bunlarla gaz veriyorlar; memleketi batırdılar" eleştirisi yöneltti.

Türkiye'nin dış politikasını ve özelde Ortadoğu politikasını da eleştiren Yusuf Kaplan, ülkenin istikametini, yönünü tekrar Avrupa Birliğine çevirmesi gerektiğini kaydetti. Kaplan, "Manyak mısın sen, Avrupa Birliği ile ilişkileri neden donduruyorsun" diye sordu.

Yusuf Kaplan'ın açıklamalarına ilişkin video şöyle:

 

 

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