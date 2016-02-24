Yiğit Bulut'tan "Asker dayatması ile getirildi" diyen Yeni Şafak yazarı Kaplan'a: Meczup!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın kendisi hakkındaki "Asker dayatması ile getirildi. Cumhurbaşkanı'nın bileği büküldü" iddiasına cevap verdi. İsim vermeden Kaplan için "meczup" ifadesini kullanan Bulut, "Ya kurşun içeriden gelirse, dedim; ortalığa dökülenler Cumhurbaşkanımızdan silahlı kuvvetlerimize kadar değerlerimize saldırmaya başladılar" ifadesini kullandı. Bulut, “Hiç merak etmeyin, içeriden gelen kurşunu atanlar için sonun başlangıcı olacak" ifadesini kullandı.

"Bu kişilere lütfen cevap vermeyin, vermeye de uğraşmayın! Onlar için tek bir harf bile fazladır" diyen Bulut, Kaplan'ın söz konusu açıklamaları için "FETÖ’nün yayın organları tarafından yapılması ve sosyal medyada yayılması size ne düşündürüyor? Bu soruya cevap verelim, başka söze gerek yok!" görüşünü dile getirdi.

Kaplan, TRT Diyanet'te yayınlanan "Neden" programında da Yiğit Bulut için ağır ifadeler kullanmıştı. AKP'nin Suriye ve Mısır'da hata yaptığını söyleyen Kaplan, "Yeter ya; jölelilerle yalakalık yapa yapa batırdılar memleketi" demişti.

Bulut'un Star'da "Ya kurşun ‘içeriden görünenlerden’ gelirse" başlığıyla yayımlanan (24 Şubat 2016) yazısı şöyle:

Sevgili dostlarım,

Birkaç gün önce ‘ya kurşun içeriden gelirse’ başlıklı bir yazı kaleme almış ve sırayla ‘ortalığa dökülen meczupların’ durumunu ‘münafıklar’ bağlamında ele almıştım...

Sağolsunlar beni haksız çıkarmadılar ve yazımın çıktığı gün dahi ortalıklara dökülmeye Cumhurbaşkanımızdan Silahlı Kuvvetlerimize kadar DEĞERLERİMİZE saldırmaya devam ettiler...

Bu kişilere lütfen cevap vermeyin, vermeye de uğraşmayın! Onlar için tek bir harf bile fazladır. Hedef bellidir, yol bellidir, LİDER bellidir... Bize düşen daha çok çalışmak ve önümüze bakmaktır...

Sevgili dostlar, özellikle altını bi rkez daha çizmek için tekrar yazmak zorundayım... Sizin bana yazdıklarınızla birlikte bakınca ‘ne demek istediğinizi’ çok iyi anlıyor ve inanın eldeki bilgiler ile resmin tamamını görüyorum...

Yukarıda da söyledim, daha önceki yazımda da detaylı yazdım; bu arkadaşlara karşı tek bir bakış açım var;

Hepimizin Önderi, Alemlere rahmet olarak gönderilen PEYGAMBER EFENDİMİZ’in attığı adımlar ile bize bıraktığı ders...

Daha açık yazayım; EFENDİMİZİN münafıklara sonuna kadar sabretmesi... ÜMMET’i olan BİZLER için BU SABIRDA çıkarılacak BÜYÜK DERSLER var!

SEVGİLİ DOSTLARIM, BU YOLA BAŞ KOYMUŞ, ALLAH YOLUNDA BÜ ÜLKEYE, BU COĞRAFYA’YA, BU MİLLET’E, BU ÜMMET’E VE BİZİ AYAĞA KALDIRAN LİDER’E GÖNÜL VERMİŞ DOSTLARIM,

SABREDECEĞİZ, ÇALIŞACAĞIZ, DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ! ASLA YERE BAKMAYACAĞIZ! ÜMİTSİZLİK HALKASINA DÜŞENLERDEN OLMAYACAĞIZ!

ŞEHİTLERİMİZİN BİZE BIRAKTIĞI ÇOCUKLARI BİZİ DAHA GÜÇLÜ GÖRECEK... ONLAR İÇİN, HEPİMİZ İÇİN, ÜLKE, MİLLET, ÜMMET İÇİN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ...

DOSTLARIM,

Çok uzun yazmayacağım...

Bu ülkenin LİDER’ine, Milletimize, Ümmetimize, Silahlı Kuvvetlerimize en ağır ithamlarla saldırmadılar mı?

Saldırdılar...

Bu ülke için nefes alan herkese yapılan saldırı, hepimize yapılan SALDIRIDIR...

Dediğim gibi hepsi aynı bunların...

Bizim için çıkar tek yol var; BİZ OLMAK, GÜÇLÜ OLMAK, MANEVİYATIMIZI VE MADDİ GÜCÜMÜZÜ “EN NOKTASINA” TAŞIMAK...

SALDIRAN KİM OLURSA OLSUN, NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA OLSUN!

Ne diyor ŞAİR; ‘medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’...

O canavar şimdi farklı görüntülerde coğrafyamıza saldırıyor, ülkemize saldırıyor...

Bu MİLLET, bu ÜMMET, SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, POLİSİMİZ, bu coğrafyanın insanları bu saldırıyı da aşacak, kimsenin şüphesi olmasın...

“İÇERİDEN GELEN KURŞUNU ATANLAR” için de son bir not; hiç merak etmeyin, bir önceki yazımda da yazdım; ONLAR İÇİN SONUN BAŞLANGICI...

KİM OLURLARSA OLSUNLAR; SONUN BAŞLANGICI!

ASLA AMA ASLA ÜMİDİNİZİ KAYBETMEYİN, İYİLERİN VE DOĞRULARIN GÖZLE GÖRÜNMEYEN ORDULARI VARDIR...

Önemli not: Cumhurbaşkanımıza ve ülkemiz için şehitler vererek en zor günlerden geçen Silahlı Kuvvetlerimize aynı cümleler içinde dil uzatan ‘meczupların’ haberlerinin FETÖ’nün yayın organları tarafından yapılması ve sosyal medyada yayılması size ne düşündürüyor? Bu soruya cevap verelim, başka söze gerek yok!