Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Adam 2023’te de başkan seçilmek için 320 milyar metreküp gaz buldurttu kendine!

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçaslan, Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu haberini ve ardından gelen tepkileri yorumladı. "Hezeyan" başlıklı yazısında ironik bir dil kullanan Kılıçaslan, "Bak ayar olduğum bir şey daha. Ne zaman çıkacak bu doğalgaz? 2023 dediler di mi? Ne var 2023’te. Başkanlık seçimi. Görüyor musun? Adam 2023’te de başkan seçilmek için 320 milyar metreküp gaz buldurttu kendine" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçaslan, "Bu sondaj gemilerinde, bu gaz petrol aramalarında onun parmağı varmış diyorlar. Gemi yaptırmış yani adam. Geçenlerde çoluğu çocuğu gemiye bindirip 'çek Kıbrıs’a' demiş diyorlar. Allah bilir güvertede mangal yapıp çiğ köfte de yoğurtmuştur. Bak ayar olduğum bir şey daha. Ne zaman çıkacak bu doğalgaz? 2023 dediler di mi? Ne var 2023’te. Başkanlık seçimi. Görüyor musun? Adam 2023’te de başkan seçilmek için 320 milyar metreküp gaz buldurttu kendine. Bir de enerji bakanı diyor ki “Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan edeceğiz.” 2023 cumhuriyetin 100. yılı değil ki. Cumhuriyetimiz 1886’da kuruldu. Cahil işte bunlar. Ayrıca bu gaz nereden baksan 80-90 milyar dolarlık seçim kampanyası eder. Nereden geliyor bu paranın bolluğu? Seçim yatırımı için 80-90 milyar dolarlık gaz bulunur mu yahu? Tayyip istifa!" ifadesini kullandı.

Kılıçaslan yazısında şunları kaydetti:

Bir de televizyona uzman sıfatıyla çıkmış biri. Diyor ki “esasen orada 320 milyar metreküpten daha fazlası var.” Bak bak, ağızlara bak. Orada o kadar metreküpten fazla gaz olsa söylemezler mi bunu? Hatta bence 50, bilemedin 100 milyar gaz var da abartıyorlar. Bulsa bunu yabancılar bulurdu yani.

Hem bir kere zenginlik metreküple değil özgürlükle falan ölçülür. Enerjide dışa bağımlılık belki de iyi bir şey. İyi bir şey olmasa memleketi o kadar sene yönetmiş büyüklerimiz bu enerjiyi buldururlardı yani.

Bak en önemlisini unutuyordum. Bu çıkan doğalgazı Suriyelilere bedavaya vereceklermiş. Hem de yanında dörtlü doğalgaz ocağı da bedava dağıtılacakmış Suriyelilere. Hani Ümit Özdağ var ya. Profesör. Geçenlerde nasıl yakaladı araç muayenesinin Suriyelilere ücretsiz olduğunu. Şak diye vallaha. Bir de sonra devlet çıktı dedi ki “Suriyeliler de araçlarını muayene ettirmek için para ödüyorlar herkes gibi.” Yalandır o. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Bırak dumanı, doğalgaz bile çıkmaz. Çıkmamıştır doğalgaz. Çıktıysa da doğal değildir. Heykeldir o. Doğal heykel.

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