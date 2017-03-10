Yeni Şafak yazarı Kaplan: Yapmayın arkadaşlar, Aydın Ünal adamdır; kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile AKP Ankara Milletvekili ve köşe komşusu Aydın Ünal arasında yaşanan "Haşerat" tartışmasına tepki gösterdi. "Aydın Ünal adamdır. Yüreği yangın yerine dönen, derdi sadece hakikat olan hesabı olmayan, hasbî bir adamdır. Yapmayın arkadaşlar, vebaldir" diyen Yusuf Kaplan, "Ne kadar temiz adam varsa temizliyorlar. Zaaflarımızı değil Erdemlerimizi çoğaltmalıyız. Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz" ifadesini kullandı.

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Turgay Güler, Mustafa Yeneroğlu’nun “Deniz Yücel (Die Welt muhabiri) gazeteciden ziyade aktivist. Bundan bağımsız olarak tutuklama kararı çok sorunlu. Propaganda kavramı çok geniş yorumlanıyor” açıklamasına tepki göstermişti. “Yahu bu sayın vekil PKK tetikçisi Deniz Yücel’in tutuklanmasına karşı çıkıyor. Tıpkı Kandil gibi, Merkel gibi” diyen Güler’e, Yeneroğlu’nun yanıtı "Aktivist kelimesini anlamaktan aciz terbiye yoksunu sözde gazetecilik yapıyor. Yücel de militan edasıyla gazetecilik yapıyordu. Farkın ne?” olmuştu.

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AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal da “Haşerat” dediği Güler’e Twitter’dan şöyle seslenmişti:

“Haşerat, hayatı mücadeleyle geçmiş, 15 Temmuz yiğidi, Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na yaptığını, yarın da sana yapacak. Susmak kurtarmaz.”

Turgay Güler de, kendisi için "Haşerat" benzetmesi yapan Yeni Şafak yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal'a tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili olarak ileri sürdüğü "1 ay kişi bu kişi PKK’nın temsilcisi, Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır" iddiasını hatırlatan Güler, "Şimdi bu terbiyesiz, ahlaksız ve ne idüğü belirsiz sinsilere, fırıldaklara bakacağız. Ne diyecekler nasıl kıvıracaklar" ifadesini kullanmıştı.

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Aydın Ünal'ın bu tartışmadan sonra Twitter hesabını kapatması dikkati çekmişti.

Yusuf Kaplan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle: