Yeni Şafak yazarı: Halil Sezai isimli sakızı çöpe attılar, darısı sapkınlarını “muhaliflik pozu” takınarak saklamaya çalışan tüm pisliklerin başına

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, 67 komşusunu döven ve tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'ye ilişkin olarak, "Halil Sezai isimli sakızı çöpe attılar. Darısı kokain bağımlığını, alkolikliğini, cinsi sapkınlıklarını 'muhaliflik pozu' takınarak saklamaya çalışan tüm pisliklerin başına." görüşünü savundu.

Kılıçaraslan Sezai'yi savunanları eleştirerek, "Halil Sezai’yi savunacak kadar 'hastalandırmamak' gerekir bünyeyi. Adaletten elden geldiğince ayrılmamak gerekir. Hele hele 'onların yaptığını biz de yapmalıyız' diyecek kadar hiç düşmemek gerekir." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Aliya’nın sözünü unutmamak gerekir: 'Savaş yenildiğinizde değil; düşmana benzediğinizde kaybedilir.' Ve bir not: Halil Sezai isimli sakızı çöpe attılar. Darısı kokain bağımlığını, alkolikliğini, cinsi sapkınlıklarını “muhaliflik pozu” takınarak saklamaya çalışan tüm pisliklerin başına. O pislikler saklanacak yer bulamamalı ki yandaşlığın da, muhalifliğin de, bilmem neyin de üzerinde buluşabileceği bir 'ahlaki zemin'imiz kalsın geriye." ifadesini kullandı.

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