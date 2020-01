Yeni Şafak yazarı 'alternatif' liste sundu: Her devrin adamı, yalaka, kiralık köşe yazarlarını ihraç ederdim!

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, 686 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin arasında mağdurların da olduğunu belirtti. 'Alternatif ihraç listesi' başlıklı 10 maddelik bir liste hazırlayan Öztürk, "Her devrin adamı olan, her devirde güç odaklarına yalakalık yapan, hiçbir derinliği, kutsalı ve ahlaki kuralı olmayan, medya organlarını, medya mensuplarını, köşe yazarlarını, kiralık kalemleri meslekten ihraç ederdim" eleştirisinde bulundu.

Kemal Öztürk'ün Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (9 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Alternatif ihraç listesi' başlıklı yazısı şöyle:

Son çıkan KHK ile birlikte, ihraç edilenler arasında yine mağdur insanların olduğu görüldü. Ortada bir türlü düzeltilemeyen hatalar var. Ayrıca daha önceki KHK'larda mağdur edilen ve geri dönmesi beklenen çok sayıda insan da geri dönemedi.



Bu tür mağduriyetleri gidermek için kurulan, “Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu”nun bir an önce çalışmaya başlamasını bekliyor herkes. Adalet arayan insanlara haklarını teslim edeceğine inandığımız bu komisyonun, henüz çalışmaya başlamaması üzücü.



Bu konuda yazılacakları yazdık, söyleneceklerini de söyledik. Takip ediyoruz.



Peki, sizin elinizce KHK çıkarma yetkisi olsaydı, nasıl bir ihraç listesi hazırlardınız? Bunu düşündünüz mü hiç?



Ben düşündüm ve alternatif bir ihraç listesi hazırladım. Buyurun.



1.



FETÖ terör örgütü ile organik bağı olan herkesi, devletin kurumlarından, milletin dini duygularından, gençlerin kirletilmiş zihinlerinden tereddüt etmeden ihraç ederdim.



2.



Devlet kadrolarını FETÖ''den temizliyorum diyerek, kişisel hesabı için masum insanları FETÖ'cü, PKK'lı, IŞİD'çi diye listelere yazan, koltuğuna göz diktiği kişileri diskalifiye etmek için terör örgütüyle bağlantılı gösteren, kötü niyetli tüm yöneticileri tespit eder, önce savunma hakkı verir, sonra da devlet kadrolarından ihraç ederdim.



3.



Devletin bir beka sorunu varken, ülkenin bir gelecek sorunu, milletin bir yaşam sorunu varken, milli birlik oluşturmak, dayanışma safları kurmak ve elini taşın altına koymak yerine, “yıkılsın bu düzen, iktidar da altında kalsın, kurtulalım” diyen, akıl ve vicdan yoksunu ne kadar insan varsa memleketten ihraç ederdim.



4.



İşini yapmayan, kişisel çıkarını milletin çıkarından önde tutan, bir fikir, bir proje üretmeyen, amirine, yöneticisine yalakalık yaparak varlığını sürdüren, ne kadar asalak varsa devlet kadrolarından ve özel sektörden ihraç ederdim.



5.



'Devletin bekası, milletin yaşam hakkı, bayrağın kutsallığı için mücadele ediyorum' diye kişisel ikbalini, kişisel servetini, oturacağı koltuğu düşünerek, milli duyguları, vicdanları sömüren kim varsa, toplumun içinden ihraç ederdim.



6.



Her devrin adamı olan, her devirde güç odaklarına yalakalık yapan, hiçbir derinliği, kutsalı ve ahlaki kuralı olmayan, medya organlarını, medya mensuplarını, köşe yazarlarını, kiralık kalemleri meslekten ihraç ederdim.



7.



Millet adına karar vermek gibi ulvi bir görevi olan, adalet gibi kutsal bir vazifeyi yerine getirmesi gereken, milletin tartışmasız teslim olduğu hukuk sistemini; üyesi olduğu örgütü ya da kişisel çıkarı, kendi ya da yakınlarının ikbali için istismar eden, yozlaştıran hakim, savcı, avukat fark etmez, güya kendine “hukukçu” diyen ne kadar insan varsa, hukuk dünyasından ihraç ederdim.



8.



Milletin dini hassasiyetlerini bildiği için onu sömüren, kullanan, kandıran, yozlaştıran, maddi çıkarına, şöhretine alet eden ne kadar sahtekar, şarlatan hoca varsa hepsini 'dinden' ihraç ederdim.



9.



Masum çocukların, kadınların, yaşlıların öldürüldüğü, binlercesinin mülteci yollarında yitip gittiği, milyonlarcasının sürgün yaşadığı bir dünyayı görüp de, 'diplomasi, ülke çıkarı, denge' gibi kelimelerin arkasına ahlaksızca sığınan, ne kadar siyasetçi, diplomat, iş adamı, medya mensubu, kanaat önderi varsa onları insanlıktan ihraç ederdim.



10.



Zulme sessiz kalanları



Adaleti yok edenleri



İsteyerek kötülük yapanları



Kifayetsiz muhterisleri



Ahlaksız dindarları



Vicdansız aydınları



Cehaletin ve şiddetin esiri olanları



Milleti küçümseyenleri



Vatana ihanet edenleri...



Tereddüt etmeden ihraç ederdim.



İyi ki bana KHK çıkarma yetkisi verilmiyor değil mi?