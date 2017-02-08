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Politika

Cem Yılmaz'dan ‘KHK’ tepkisi: Adaletsiz; çok yazık...

"Memleketin kıymetli birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar, pek bir adaletsiz"

09 Şubat 2017 00:23

7 Şubat'ta yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 330 akademisyenin ihraç edilmesine Cem Yılmaz da tepki gösterdi.

Yılmaz, yapılan ihraçları adaletsiz olarak nitelendirirken, bu ihraçlar dolayısıyla üzgün olduğunu da söyledi.

Yılmaz’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajları şöyle:

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