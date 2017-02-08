Politika
Cem Yılmaz'dan ‘KHK’ tepkisi: Adaletsiz; çok yazık...
"Memleketin kıymetli birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar, pek bir adaletsiz"
7 Şubat'ta yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 330 akademisyenin ihraç edilmesine Cem Yılmaz da tepki gösterdi.
Yılmaz, yapılan ihraçları adaletsiz olarak nitelendirirken, bu ihraçlar dolayısıyla üzgün olduğunu da söyledi.
Yılmaz’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajları şöyle:
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