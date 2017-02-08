Cem Yılmaz'dan ‘KHK’ tepkisi: Adaletsiz; çok yazık...

7 Şubat'ta yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 330 akademisyenin ihraç edilmesine Cem Yılmaz da tepki gösterdi.

Yılmaz, yapılan ihraçları adaletsiz olarak nitelendirirken, bu ihraçlar dolayısıyla üzgün olduğunu da söyledi.

Yılmaz’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajları şöyle: