Yeni Şafak: Bu bir darbe; arkasında ABD, İsrail ve Gülen var

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, 17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının darbe girişimi olduğunu öne sürerek, operasyonların arkasında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Gülen cemaatinin olduğunu yazdı.

“Bu bir darbedir” başlığıyla manşetten yayımlanan haberde, “ABD, İsrail ve Fethullah Gülen hareketinin 17 Aralık'ta düğmesine bastığı operasyon, darbeye dönüştü. İkinci adım, yerli sermayeyi hedef aldı. Savcılık, Türk ekonomisine yön veren işadamlarının da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına almak istedi. Hedef hükümetin 2023 vizyonundaki dev projeler” ifadelerine yer verildi.

Yeni Şafak’ın bugünkü sayısında (26 Aralık) “Bu bir darbedir” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

ABD, İsrail ve Fethullah Gülen hareketinin 17 Aralık'ta düğmesine bastığı operasyon, darbeye dönüştü. İkinci adım, yerli sermayeyi hedef aldı. Savcılık, Türk ekonomisine yön veren işadamlarının da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına almak istedi. Hedef hükümetin 2023 vizyonundaki dev projeler” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki siyasi istikrarı hedef alan derin operasyon şimdi de ekonomik istikrarı hedef tahtasına oturttu. Son bir haftada ekonomiye 40 milyar TL'den fazla zarar veren operasyonun ikinci haftasında, Türkiye'yi 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri yapmayı hedefleyen projeleri akamete uğratmak için düğmeye basıldı.

28 Şubat hortladı

Yerli sermayenin son yılda yabancı sermaye karşısında güçlenmesini hazmedemeyen uluslar arası güçler, ülkenin gelecek hedeflerini icra etmede önemli roller üstlenecek olan onlarca muhafazakar şirketin patronunu tutuklamak için harekete geçti. 28 Şubat'ta 'Yeşil Sermaye' diye yaftalanarak ticari hayattan dışlanan Anadolu şirketleri şimdi de operasyon kapsamında baskı altına alınmaya çalışıldı. Ankara-İstanbul hızlı treni gibi büyük projelere imza atan Cengi İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz, 3. Havalimanı Projesinin müteahhidi Cemal Kalyoncu gibi Anadolu sermayesinin öncü şirketleri hedefe oturtuldu.

Türkiye'nin 10 yılına ipotek

Gezi olaylarını örgütleyen kesimlerin Başbakan Erdoğan'dan acil olarak durdurmasını istedikleri 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul projeleri bu sefer savcıların hedefi oldu. Siyasi şova dönüşen bu operasyonda Gezi'de istenen uçuk istekler sacvcılarca gerçeğe dönüştürülmek istendi. Son yıllarda Anadolu sermayesinin yükselen şirketlerinin patronları gözaltına alınmak istendi. 22 milyar euro değerindeki 3. Havalimanı projesinin konsorsiyum ortaklarından Kalyon İnşaat'ın patronu Orhan Cemal Kalyoncu ile Cengiz İnşaat patronu Mehmet Cengiz gözaltına alınmak istendi. Faizleri çift haneli rakamlara yükselten operasyon nedeniyle, 3. Havalimanının yanı sıra hazırlık aşamasında olan Kanal İstanbul projesi de tehlikeye girdi. Operasyonlar nedeniyle 2023 projelerinin gecikmesi söz konusu olabilir.

Yerli perakende devi hedef alındı

Türkiye'de geniş halk kitlelerini indirim perakendeciliği ile tanıştırarak Türkiye'deki yabancı perakendeci hakimiyetine son veren BİM Mağazaları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş da gözaltına alınmak istendi. Son 10 yılda 4 bin mağazaya ulaşarak Kuzey Afrika'da mağazalar açmaya başlayan BİM'in rekabetçiliği ile yerli rakip perakendecilerin de önünü açması sonucu ülkedeki yabancı perakendeci hakimiyeti sona ermişti.

Gezicilerin çılgın isteklerini savcılar başardı

Avrupa'daki havalimanlarının en büyük rakibi olması beklenen 3. Havalimannın yapımı engellenmek istendi.

Yerli sermayeye operasyon

Anadolu sermayesini hedef alan operasyonda tutuklanmak istenen Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, geçtiğimiz hafta Çalık Holding'e ait ATV ve Sabah Gazetesi'ni satın almıştı. 3. havalimanını yapacak olan Kalyoncu, İstanbul Metrobüsü ve KKTC su hattını inşa etti.

BİM: Mustafa Latif Topbaş

10 milyar TL'yi aşan cirosu ile dünyanın en büyük 197. perakendecisi olan BİM'in en büyük hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Latif Topbaş da savcılık tarafından gözaltına alınmak istenenler listesine konuldu.

Eksim: Abdullah Tivnikli

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, Tivnikli, 150 milyon dolar yatırımla Batum'da Çoruh Nehri üzerine ülkenin en büyük hidroelektrik yatırımlarından birisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Cengiz İnşaat. Mehmet Cengiz

Üçüncü havalimanı ihalesini 22 milyar euro gibi rekor bir fiyata alan konsorsiyumun üyesi olan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in, Akşam ve Sky'ı alarak medyaya girmesinin operasyoncuları rahatsız ettiği belirtiliyor.