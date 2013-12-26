İstanbul Emniyet Müdürü 2. yolsuzluk operasyonu için polise izin vermedi

Arzu Yıldız

Operasyon kararının nöbetçi Terörle Mücadele Kanunu'yla görevlendirilmiş hakim tarafından alındığı ve sabah saat 09:00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürü Selami Altınok'un ise operasyon için polise izin vermediği ve mahkeme kararında adı geçen 42 şüphelinin isimlerinin deşifre edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin aldıkları bilgi üzerine ikamet ve ofislerinde tedbir alarak delilleri yok etmeye çalıştığı yönünde savcı Muammer Akkaş'a bilgi geldiği belirtildi. Akkaş'ın bu gelişme üzerine Emniyet Müdürü ve İstanbul Valiliği hakkında soruşturma girişimi için hazırlık yaptığı bildirildi.