T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Operasyonun asıl hedefi benim

Erdoğan: Buralardan Erdoğan’ı vurmaya kalkarlarsa avuçlarını yalarlar. Bunu bildikleri için etraftaki arkadaşlarla saldırıyorlar

26 Aralık 2013 10:33

Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “(Fatih) Belediye Başkanı’na söyledikleri şeye bak. ‘Bina yaptı, 25 yıllığına TÜRGEV’e kiraladı’ diyorlar. Sosyal iş yapmayan belediye var mı? Belediye yurt yapıp 25 yıllığına kiralıyor. Benzer şekilde; İstek Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne kadar yapılmış benzer uygulamalar var. Neticede orası bir yurt, Bilal Erdoğan’ın oteli değil. TÜRGEV’den dolaşıp bana gelmek istiyorlar” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’daki temaslarının ardından ANA Uçağı ile yurda dönerken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşam gazetesinden Hümeyra Şahin’in haberine göre, Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili olarak “Buralardan Erdoğan’ı vurmaya kalkarlarsa avuçlarını yalarlar. Bunu bildikleri için etraftaki arkadaşlarla saldırıyorlar. Oğlumu hedef alarak TÜRGEV Vakfı’yla ilgili ismini zikrediyorlar” dedi.

 

Siyasetçi kapı kapatmaz

 

Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin “Hizmet Hareketi’yle yine beraber yürür müsünüz” sorusuna “Allah’ın takdiri, niye olmasın. Biz hiçbir zaman için kapıyı kapamadık. Geçen seyahatte de söylemiştim. Şimdiye kadar bu iktidardan ne istediler de vermedik? Şimdi yine aynı şeyi tekrarlamış olayım. Her zamanki çağrımızdır. Siyasetçi hiçbir zaman kapıyı kapatmaz. Kapatırsa siyaset yapamaz” şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

Sosyal iş yapmayan var mı?

 

Belediye Başkanı’na söyledikleri şeye bak. “Bina yaptı, 25 yıllığına TÜRGEV’e kiraladı” diyorlar. Sosyal iş yapmayan belediye var mı? Belediye yurt yapıp 25 yıllığına kiralıyor. Benzer şekilde; İstek Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne kadar yapılmış benzer uygulamalar var. Neticede orası bir yurt, Bilal Erdoğan’ın oteli değil. TÜRGEV’den dolaşıp bana gelmek istiyorlar.

 

Hiç edep adap sınırı yok

 

Burada bir yargı süreci var. Hüküm verilmiş değil. Hüküm verildikten sonra bunu kabul ederiz veya etmeyiz. Zira kabul etmek ayrı bir şey, sadece saygı duyarız. Milli Eğitim kitabındaki şiiri okuduğu için suçlayıp içeri atarlar. “Muhtar bile olamaz” diye başlık atılır. Şimdi ana muhalefet insafsız bir tarzda verdi veriştirdi. Aklandıklarında özür dileyecek misin? Hiçbir edep adap sınırı yok.

 

Sen Şişli’de ne yaptın

 

Bunlar aynı tezgâhtan dokunmuşlar. Yolsuzluk dosyalarını en iyi bilen CHP’dir. Genel Müdürü’dür, Baykal’dır. Baykal en ağır şekilde bir kasete muhatap oldu. Dosyası var diye gönderilen zat getirilip belediye başkan adayı yapılıyor. Bakarsın bu klasörler bu seçim sürecinde çıkabilir. Yeniler de olabilir. Sorarlar adama. Sen Şişli’de ne yaptın?

 

Dürüstlüğünün kurbanı

 

Halk Bankası Genel Müdürü’nün evinde çıkan şeyin bankayla bir ilgisi var mı? Böyle bahsedilmesi bu vatana bir ihanettir. Benim medyadan okuduğum kadarıyla, Çorum İmam Hatip Lisesi ile ilgili verilmiş bir söz var. Hayırsever biri olarak ilişkisi olabilir. Ama detayı nedir bilmiyorum. Müdürün dürüstlüğünden en ufak bir şüphem yok. Olsa olsa saflığının kurbanı olmuştur.

 

Çanta suç aleti oldu

 

Rıza Sarraf altın ihracatı yapan biridir. Ülke ekonomisine katkısı olduğunu biliyorum. Bu tür hayır işlerine girdiğini de biliyorum. Moda oldu. Çantayla buraya girdi, çıktı. Çantayla sakın bir yere girip çıkmayın. Malum artık suç aleti oldu. Hele valizle hiç girmeyin. Ama bir şey teslim edersen gördükleri bir şey yok. Böyle bir bir yaklaşım olabilir mi?

 

Taşeronlar önemli

 

Gezi’den istediklerini elde edemediler. Şimdi buradan geliyorlar. Taşeronlar önemli. Bir sessiz direniş içindeler. Buna sessiz kalmak da taraf olmak gibidir. Bitaraf olan bertaraf olur. Şimdi de bertaraf olmayı veya birilerini bertaraf etmeyi seçtiler. Bu süreç içinde böyle bir operasyonu taşeronluk yapmak çok üzücü bir olay. Gezi’den bu yana kesilmiş değil. Şahsım, arkadaşlar hakkındaki yorumlar, atılan tweet’ler. Hep sabrettik yine sabredeceğiz.

 

Bu, millete, milli iradeye yönelik bir operasyon

 

Hükümete yönelik, millete, milli iradeye yönelik bir operasyondur. Eğer bir yolsuzluktan bahsediyorsanız milletin malına devletin malına yönelik bir şey var mı? Okudunuz mu böyle bir şey gazetelerden. Böyle bir şey varsa bana getirin gereğini ben yapayım. Şu ihalede bu yolsuzluk oldu denmiyor. Kim kime ne vermiş bununla ilgili somut bir şey var mı? Hepsi resmiyete dökülmemiş şeyler olarak ortaya konuyor.

AK Parti gücünü derin milletten alıyor. Onlar da derin devletten alıyor. Büyümeye sekte vurma gibi bir ihanetleri oldu. Kardeş olduğunu söyleyenlerin beddualarla kardeşlerini lanetlediklerini gördük. Adeta yerle yeksan ettiklerini gördük. Belki de en üzücü olanı budur. Her şeyin takdiri Allah’ın elindedir. Bir müminin mümine böyle bir bedduası olmaz. Bu tür yaklaşım tarzı hoş bir tarz değil.

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanyolsuzlukrüşvetbilal erdoğantürgevfatihgülenfethullah gülengülen cemaatihaber

İlgili Haberler

'Yüksek Hızlı Tren'de yolsuzluk yapıldı' iddiası

Yüksek Hızlı Tren soruşturmasındaki iddialara göre işadamları işlerini 'bağış'la yürütmüş

Başbakan Erdoğan: Yolsuzluk yok, komplo var; bu yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesi!

'Başbakan Erdoğan istifa etmeli' diyen Bayraktar dahil üç bakanın istifası ardından Başbakan Erdoğan ilk kez konuştu...

Kadıköy'deki 'yolsuzluk protestosu'na polis müdahale etti

Polis Kadıköy'de AKP ilçe binasına yürümek isteyen bir gruba gazla müdahale etti

İstanbul Emniyet Müdürü 2. yolsuzluk operasyonu için polise izin vermedi

Şüphelilerin aldıkları bilgi üzerine ikamet ve ofislerinde tedbir alarak delilleri yok etmeye çalıştığı yönünde savcı Muammer Akkaş'a bilgi geldiği belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24