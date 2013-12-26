Kadıköy'deki 'yolsuzluk protestosu'na polis müdahale etti

17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda ismi geçen üç bakanın bugün istifa etmesinden sonra başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Kocaeli ve Mersin'de protesto gösterileri düzenlendi

Kadıköy'de polis müdahalesi

İstanbul'un Kadıköy, Beşiktaş, Okmeydanı ve İkitelli'de bu akşam yapılacak eylemlerde yolsuzlukla suçlanan bakanlar protesto edildi.

Soruşturmada isimleri geçtiği için istifa eden bakanlardan Erdoğan Bayraktar'ın yolsuzluk gerekçesi olarak gösterilen imar planlarının Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını açıklaması ve Başbakan'a istifa çağrısı yapması üzerine tepkiler giderek arttı.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı Forumu, "Üç bakan istifa etti sıra Tayyip'te" diyerek halkı sokaklara çağırdı. Forum üyeleri saat 19.30'da Altıyol'da bulunan Boğa Heykelinin önünde toplanarak, "Tayyip Amerika'ya Fethullah'ın yanına", "gerici faşist hırsız AKP", "her yer rüşvet her yer yolsuzluk", "güle güle Tayyip" sloganlarıyla Moda'ya yürüdü. Kadıköylüler pencerelerinden yürüyenlere tencere tavayla eşlik etti.

Yürüyüş Rıhtım'da sona ererken, AKP ilçe binasına yürümek isteyen bir gruba polis 5 akrep ve 2 TOMA ile müdahale etti. Eylemciler Bahariye'de barikat kurdu. Polisin plastik mermi kullandığı iddia edildi. Saat 01:50'de tekrar müdahale eden polisin 13 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi ulaştı. Beşiktaşlılar Kartal Heykeli'nde buluştu

"Üç bakan yetmez, hükümet istifa" diyen Abbasağa Parkı Forumu da, Beşiktaş halkıyla beraber saat 21.00'de Kartal Heykeli önünde buluştu.

Okmeydanı halkı saat 21.00'de tencere tavalarla ses çıkarma eylemi yaparken, İkitelli-Atakent Dayanışması da "Hırsız var" sloganıyla saat 20.30'da Ali İsmail Korkmaz Parkı'nda buluştu.

Ankara

Yolsuzluk ve rüşvet skandalını protesto eden çok sayıda vatandaş "hükümet istifa" sloganları atarak saat 19.00’da Kuğulu Park’ta toplandı.Daha sonra Kuğulu Park’taki kitle Esat Dörtyol’a doğru yürüyüşe geçti. Kitle yürüyüş sırasında “her yer rüşvet her yer yolsuzluk”, “gerici faşist hırsız AKP”, “bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “din iman dediler paraları yediler”, “güle güle Tayyip” sloganları attı.

Esat Dörtyol'da yapılan basın açıklamasının ardından eylem sonlandırıldı.