'Yüksek Hızlı Tren'de yolsuzluk yapıldı' iddiası

Ankara’da yürütülen, çok sayıda kamu görevlisi ve işadamının şüpheli olduğu Yüksek Hızlı Tren Soruşturması'nın, değiştirilen Adli Kolluk Yönetmeliği ile ayrıntıları belli oldu. Polislerin Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Büyükabacı’nın talimatıyla gizli yürüttükleri “Suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet” suçlamalarıyla ilgili soruşturmanın bilgileri amirlere iletildi.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Soruşturmada şüpheliler arasında TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ile birlikte İstanbul’da 3. Havalimanı ihalesini alan konsorsiyumdaki Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz’in de adı yer aldı. İddianame aşamasına gelinen Yüksek Hızlı Tren Soruşturması dosyasını, Deniz Feneri dosyasını kapatan savcı olarak tanınan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Harun Kodalak’ın bizzat yürüteceği öne sürüldü. Soruşturma dosyasında milyonlarca liralık yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmayla birlikte çok sayıda suç unsuru bulunuyor. 22 Temmuz 2004 tarihinde gerçekleşen hızlı tren faciasında toplam 230 yolcudan 41’i hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralanmıştı.

Son 4 yıl inceleme altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TCDD’nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalelerini inceleme altına aldı. Savcılık tarafından “Suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü ve YHT Müdürlüğü tarafından son 4 yıl içerisinde yapılan tüm ihalelerin incelendiği belirtildi. Bugüne dek yapılan incelemeler ve müşteki ifadeleri ile yapım ihalelerine katılan 5-10 firmanın gizli anlaşma yoluna gittiklerinin ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Şirketlerin kurum içerisindeki bağlantıları sayesinde ihale öncesi avantaj sağladıkları ve kamu ihalelerinde olması gereken objektif ve serbest rekabet koşullarının oluşmadığı aktarıldı. Soruşturma şüphelilere ait GSM hatlarının dinlenmesi sonucu elde edilen ses kayıt çözüm tutanaklarının tetkiki, yapılan istihbarat çalışmaları ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalar kapsamında yürütülüyor.

1 milyon TL’lik bağış

Soruşturması kapsamında Tatvan-Van (Van Gölü Feribot Müdürlüğü) bünyesinde kullanılmak üzere “2 adet 50 vagon taşıma kapasiteli feribot alımı” ile bunlara “iskele onarımı” ve “tevsii bakım onarım” işi ihalesinde uygunsuzluk tespit edildiği öne sürüldü. 120 milyon TL civarında bir bedelle verilen ihalenin iptali ile ilgili dava sürerken, TCDD Genel Müdürü Karaman’ın talimatları ile firma yetkililerinin TCDD Vakfı’na 1 milyon TL’lik bağış yapmaları üzerine iptal edilen işe devam etmelerinin sağlandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Belen İnşaat şirketinin ortaklarından Hasan Dağcı, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile birlikte Cengiz-IC İÇTAŞ-Belen Ortak Girişim Grubu tarafından çalışmaları sürdürülen Ankara-İstanbul Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi’nin 2. etabında ortak girişimin TCDD Genel Müdürü Karaman’ın talimatları doğrultusunda taşeron firmalara işler verdikleri ve demiryolu rantını paylaştıkları tespit edildi. Soruşturma dosyasında şüpheliler arasında yer alan işadamı Mehmet Cengiz ise 3. Havalimanı ihalesini kazanan konsorsiyumun üyesi olarak adını duyuran Cengiz İnşaat’ın sahibi olarak anılıyor. Bir dönem Çaykur Rizespor Başkanlığı da yapan Cengiz, eski bakan Yaşar Topçu’nun Yüce Divan’da yargılanmasına yol açan Karadeniz Otoyolu’nun da müteahhitliğini yapmıştı.

Şüpheli kamu görevlileri

Süleyman Karaman: TCDD Genel Müdürü, Suat Altın: Emlak İnşaat Daire Başkanı, Erol Tuna Aşkın: TCDD YHT Bölge Müdürü, Yavuz Kıran: TCDD Vakfı Genel Müdürü, Baykal Tul: TCDD Gen. Müd. Özel Kalem Müdürü, Erol İnal: TCDD Genel Müdür Yardımcısı, Muhsin Yılmaz: TCDD Limanlar Daire Başkanı, Nuğman Yavuz: TCDD Teftiş Kurulu Başkanı, Duran Yaman, Kamil Kahyaoğlu, Mehmet Karakoyun, Arif Tezel, Şükrü Çelikyürek, Başar Karaman, Hakan Koçak, Talih Çelebi, Yusuf Kenan Güner.