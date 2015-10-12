Yeni Şafak: 20 canlı bomba daha var ama şu an Türkiye'de değiller!

97 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamının ardından MİT ve Emniyet'in geçtiğimiz yıl bulunan 33 intihar yeleğiyle bağlantılı isimlerin peşinde olduğu öğrenildi. Geçen yıl ekim ayında Gaziantep'te bir adrese operasyon düzenlemiş, 33 intihar yeleği ele geçirmişti. Bu intihar yelekleriyle bağlantılı olan kişilerin izini süren güvenlik güçleri, 12 bombacıyı yakalamıştı. Yakalanamayan isimlerden 1'i Suruç'taki saldırıyı düzenlemişti.

Yeni Şafak'taki haberde, geriye 20 canlı bombanın kaldığı iddia edildi, güvenlik güçlerinin bu 20 ismin peşinde olduğu belirtildi. Haberde "Söz konusu 20 kişinin şu an için Türkiye'de bulunmadıkları belirlendi" denildi.

'Aşı izi delil oldu'

'Habere göre, adli tıp bedenleri parçalanmış 2 erkek canlı bombanın kolunda aşı izi buldu. Bu bulgunun saldırganların Türk olduğu ihtimalini güçlendirdiği yorumu yapılıyor.

Yeni Şafak'ın bugünkü (12 Ekim 2015) nüshasında Osman Özgan imzasıyla yayımlanan haberin ilgili bölümü şöyle:

Başkentte KESK, DİSK, TMMOB, Tabipler Birliği ve diğer sivil toplum kuruluşlarının Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleştireceği 'Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi' başlıklı miting için toplandığı Tren Gar'ında meydana gelen bombalı saldırının ayrıntıları netleşmeye başladı.

'Fünye kullanıldı'

Türkiye'yi yasa boğan saldırıyı 2 canlı bombanın yaptığı kesinleşti. 97 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda canlı bombaların IŞİD üyesi oldukları ihtimali üzerinde duruluyor. Canlı bombaların kimliklerini tespit işlemleri ise sürüyor. Saldırıda kullanılan demir bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcılarının hücum yeleğine yerleştirildiği belirtiliyor. Patlayıcıların uzaktan kumanda yerine elbombası fünyesi ile tetiklendiği ihtimali de ağırlık kazandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cumhuriyet tarihinin en kanlı terör eyleminin faillerini bir an evvel ortaya çıkarmak ve kimlik belirleme işlemlerini hızla tamamlamak için 30 savcı görevlendirdi. Savcılar gruplar halinde vardiyalı olarak çalışıyor.

'İkisi de erkek'

Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin kimliklerini belirleme çalışmaları ise sürüyor. Adli Tıp'ta teröristlerin cesetleri farklı bir bölümde inceleniyor. 2 bombacının da sol kolunda aşı izi olduğu tespit edildi. Bu da iki teröristin Türk olduğu ihtimalini güçlendirdi. Teröristlerin yaşı ise tespitlere göre 30-35 arasında. Bu arada, teöristlerden birinin kadın olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Kadın cenazelerinden birisinin üzerindeki barut yoğunluğundan dolayı böyle bir iddiada bulunulduğu belirtildi.

'IŞİD ihtimali'

Korkunç saldırıyla ilgili her türlü ihtimal üzerinde duruluyor. Teröristlerin kimlikleri belirlenemedi ancak yapılan inceleme sonucu elde edilen ilk bulgular ışığında saldının terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bombacıların kimliği ve bağlı bulundukları örgüt, çalışmaların tamamlanmasıyla tespit edilecek.

'Elektronik iz bırakmadılar'

Çifte bombalı saldırının ardından emniyet, bombacıların izini sürmek için seferber oldu. İstihbarat ve terör destekli kriminal ekipler, olayla ilgili her türlü ayrıntıyı incelemeye aldı. Ayrıca saldırıların yapıldığı Tren Garı'nın giriş ve çıkış noktalarını gören güvenlik ve MOBESE kameraları da geçmişe dönük olarak izlemeye alındı. Bombacıların olay yerine otomobille ya da yaya olarak gelebileceği ihtimalleri değerlendiriliyor. 'Mobil Tim' olarak adlandırılan bombacıların elektronik istihbarat ağında iz bırakmamak için telefon, bilgisayar, kredi kartı ve internet kullanmadıkları belirlendi. MİT ve Emniyet arşivinde yeralan genel şüpheli listesindeki şahısların ailelerinden DNA örnekleri alınarak olay yerindeki ceset örnekleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Öte yandan, patlamanın olduğu dakikada, yani 10.04'te olay yerinde 421 telefon görüşmesi tespit edildi. Bu görüşmeler de detaylı olarak inceleniyor.







'20 bombacı daha var'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimleri, geçtiğimiz yıl ekim ayında Gaziantep'te bir adrese operasyon düzenlemiş, 33 intihar yeleği ele geçirmişti. Bu intihar yelekleriyle bağlantılı olan kişilerin peşine düşen güvenlik güçleri, 12 bombacıyı yakalamıştı. Yakalanamayan isimlerden 1'i Suruç'taki saldırıyı düzenlemişti. 33 intihar yeleğini kullanmaları için hazırda tutulan 33 isimden 13'ü böylece etkisiz hale gelmiş oldu. Geriye 20 canlı bomba kaldı. Saldırılar için özel olarak imal edilmiş bomba yüklü yeleklerin, önceki günkü terör eyleminde kullanılan teçhizatla benzerlikler taşıması nedeniyle güvenlik güçleri henüz yakalanamayan teröristleri yakalama çalışmalarına hız verdi. Sözkonusu 20 kişinin şu an için Türkiye'de bulunmadıkları belirlendi. Ankara'daki 2 bombacının, daha önce yakalanan 12 isimle irtibatı olup olmadığını belirlemek için polis DNA karşılaştırması da yapacak. Bu arada MİT'te son saldırının detaylı araştırılması için 7 kişilik bir ekip kurulduğu öğrenildi.



