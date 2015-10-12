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Dünya

Ankara katliamı sonrası, miting öncesi toplanmalara yasak mı getiriliyor?

Söz konusu kararın alınabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor

12 Ekim 2015 12:18

Ankara’daki terör eyleminin ardından devletin zirvesinin ve güvenlik birimlerinin yaptığı değerlendirmelere ve alınacak önlemlerin detayları ortaya çıktı. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, mevzuatta yer alan mitingler öncesi vatandaşların toplanma alanlarında buluşmalarına ilişkin uygulamanın değiştirilmesi kararı alındı.

Mevzuattaki, mitingler öncesi vatandaşların toplanma alanlarında buluşmalarına ilişkin uygulamanın değiştirilmesi kararı alındı. Ancak bunun için yasal değişikliğe ihtiyaç var. Meclis açıldıktan sonra ilgili yasanın değiştirilmesi için adım atılacak. Bundan böyle herkes, toplanma alanlarına değil doğrudan miting alanına gidecek. Yasa değişikliği yapılana kadar, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı gerekli güvenlik önlemlerini alacak.

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