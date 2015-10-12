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Ankara saldırısının kararı Rakka'da mı alındı?

97 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili IŞİD ihtimali üzerinde duruluyor

12 Ekim 2015 12:57

Ankara'da tren garı önünde 97 kişinin yaşamını yitirdiği ve 246 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD’in Türkiye’ye gönderdiği 100 kişilik ekip içinde yer alan 2 Türkiye vatandaşının yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İddiaya göre, Musul’da yaşayan IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin onayının ardından, örgütün Suriye'nin Rakka kentinde bulunan Türkiye Şurası, saldırılar için hazırlıklara başladı. Hazırlıklar kapsamında 100 kişi Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla gönderildi. 100 kişiye ilk hedefin HDP ile sol parti ve demokratik kitle örgütleri olduğu talimatı verildiği belirtiliyor.

 
Saldırı kararı nasıl alındı?


 
Sputnik'in edindiği bilgilere göre Türkiye’nin hava üslerini IŞİD’e karşı mücadelede ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerine açması, sınır kontrolünü yoğunlaştırması ve ülke çapında IŞİD militanlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirmesi, örgütün Türkiye’ye karşı eylem kararı almasına yol açtı.

 

"Bağdadi onay verdi"

 

Musul’da yaşayan IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin de onayının ardından, örgütün Suriye'nin Rakka kentinde bulunan Türkiye Şurası, iddiaya göre saldırılar için hazırlıklara başladı. Hazırlıklar kapsamında 100 kişinin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla gönderildiği belirtiliyor. 100 kişiye ilk hedefin HDP ile sol parti ve demokratik kitle örgütleri olduğu talimatı verildiği de iddialar arasında.

Saldırılar için Türkiye’ye geçen 100 kişilik ekipte yer alanlarının büyük çoğunluğunun Türkiye vatandaşı olduğu ve deneyimli militanlardan oluştuğu belirtiliyor.

 

Saldırının amacı

 

Habere göre, IŞİD’in ilk saldırı için Ankara’yı hedef seçmesinin nedeni ise hem başta HDP olmak üzere Türkiye’deki sol partilerden intikam almak hem de başkentte eylem gerçekleştirebilecek kabiliyette olduğunu Türkiye hükümetine göstermek... Ankara’da gerçekleştirilecek barış mitingine yönelik saldırı kararının  Rakka’da bulunan örgütün ‘Türkiye Şurası’nın aldığı iddia ediliyor.
 
Saldırı için görevlendirilen, Türkiye vatandaşı olan 2 intihar bombacısının daha önce de Ankara’da örgüte ait hücre evlerinde kaldığı belirtiliyor.
 
 

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