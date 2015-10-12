Ankara saldırısı öncesi büyükelçiliklerden "IŞİD önlemi"

Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirilen saldırıdan bir hafta önce Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara’daki temsilciliklerine güvenlik uyarısı geçildiği öğrenildi. Büyükelçilikler saldırı sonrası güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Ankara’da iki büyükelçilik, giriş kapılarını duvar ve yükseltiyle değiştirdi; büyükelçiliklere zırhlı camlar konuldu. Araçlardaki zırh ve koruma önlemleri arttırıldı. Diplomasi kulislerinde de IŞİD’in, Türkiye’de, 1 Kasım öncesinde saldırı yapması bekleniyordu. Bu eylemin Ankara’da yapılabileceğine yönelik de çok fazla tedbir alınmıştı. Bu bilgi ışığında Almanya Büyükelçiliği, Atatürk Bulvarı’ndaki giriş kapısını baştan aşağıya yenilemiş ve korunağını artırmıştı. Belçika Büyükelçiliği ise, girişine ek bir duvar ekleyerek korunmasını artırmıştı. Ankara’daki birçok büyükelçiliğin camları, zırhlı camlarla değiştirildi. Araçlarda güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Tartışılan, bu saldırının nerede ve nasıl yapılacağıydı. Eylemin “bir büyükelçilik önünde mi, büyük şehirde mi, ya da taşra illerde mi gerçekleşeceği”, IŞİD’in, Türkiye’de bundan sonraki eylemler için izleyeceği politikanın işareti olarak değerlendiriliyordu. Yapılan analizlerde elçilik binalarının hedef alınması halinde, IŞİD tehdidinin Avrupa’ya da sıçrayacağı; Türkiye içerisinde toplu bir katliama yol açması halinde ise terör saldırılarının devam edeceği konuşuluyordu.

Saldırıdan sonra ABD ve İngiltere jet hızıyla vatandaşlarını uyararak merkezlerden ve büyük kalabalıkların toplandığı yerlerden uzak durmaları istendi.

“Seçimler ertelenmez”

Hükümet yetkilileri güvenlik endişelerine rağmen seçimlerin planlandığı gibi yapılacağını söyledi. İsim vermeyen üst düzey yetkili “Saldırı nedeniyle seçimleri ertelemek masada değil, bu bir seçenek bile değil. Artan risk nedeniyle seçim mitinglerinde güvenlik artırılıyor, daha da artırılacak” dedi.

İsim vermeyen iki üst düzey güvenlik kaynağı, Ankara saldırısının ilk belirlemelere göre “Suruç’takinin kopyası” olduğunu ve saldırıyı IŞİD’in düzenlediği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Kaynaklardan biri “Bu saldırı Suruç tarzındaydı, tüm işaretler IŞİD’i gösteriyor” derken, diğeri de “Tamamen IŞİD’e odaklandık” dedi.