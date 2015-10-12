Ankara'yı kana bulayan canlı bombalardan biri kamerada

Ankara’daki 2 canlı bombanın yaptığı belirlenen saldırıyla ilgili IŞİD şüphesi öne çıkarken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Canlı bombaların kimliklerinin belirlenmesi için IŞİD üyesi olan ve canlı bomba eylemcisi olarak aranan 16 kişinin ailesinden DNA örnekleri alındığı öğrenildi. Örnekler, kimliği belirlenemeyen 12 kişiye ait örneklerle karşılaştırılacak. Emniyet birimlerinin, Ankara’daki saldırının failleri olarak Adıyaman’da örgütlenen IŞİD'çilere yönelik araştırması, gözleri Tel Abyad’da faaliyet gösteren ‘Dokumacılar’ adlı gruba çevirdi. Ankara’daki canlı bombalardan biri olabileceği belirtilen, Suruç canlı bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz de Adıyaman'daki 'Dokumacılar' grubundan.

Biri kamerada

Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırının detaylarıyla ilgili de önemli bilgilere ulaşıldı. Saldırganların olay öncesi güvenlik önlemlerinin yetersizliği bakımından en uygun nokta olarak Gar önünü belirledikleri anlaşıldı. Saldırganların olay yerine nasıl geldiklerini tespit edebilmek için kentteki tüm MOBESE ve güvenlik kameraları inceleniyor. Canlı bombalardan birinin görüntüsünün kameralara net olarak yansıdığı bildirilirken, ikinci patlama alanının ise ağaçlar nedeniyle iyi görülmediği belirtildi.

Canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerden 12’sinin kimliği dün akşam saatlerine kadar belirlenemedi. İlk incelemede canlı bombaların kullandıkları düzenek, bomba ve patlayıcı nın, Suruç’ta 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısıyla aynı olduğu belirlendi. Kanlı terör saldırısında iki canlı bombanın demir bilyelerle güçlendirilmiş 10’ar kiloluk TNT patlattığı tespit edildi. Bu detayın ardından Suruç’taki saldırıyı aydınlatan Kriminal, Terör ve İstihbarat ekibi Ankara’daki olayda da görevlendirildi. Ankara’daki saldırının da IŞİD bağlantılı saldırganlar tarafından yapıldığı ihtimali kuvvet kazandı. Canlı bombaların kimliklerinin belirlenmesi için IŞİD’e katılan ve canlı bomba eylemcisi olarak aranan 16 kişinin ailesinden DNA örnekleri alındığı öğrenildi. DNA örnekleri, kimliği belirlenemeyen 12 kişiye ait cenazelerle karşılaştırılacak. İlk değerlendirmelerde, faillerden birinin, Suruç’taki canlı bomba eylemi yapan Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi yunus emre Alagöz olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Aranıyordu

Alagöz ailesinden daha önce alınan DNA örneklerinin Ankara’daki patlamada bulunan ceset parçalarından alınan bulgularla karşılaştırılacağı belirtildi.

Suruç’ta 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan canlı bomba eylemi sonrasında, Alagöz ve ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün Suriye’de bomba eğitimi aldıkları ve sonrasında yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilmişti. Alagöz ailesinin başvurusu üzerine her iki kardeşin de emniyette ‘terör nitelikli kayıp’ olarak kayıtları vardı. Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün canlı bomba eylemi yapmasının ardından ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün de eylem hazırlığında olduğu istihbaratı alınmış, 81 il Emniyet Müdürlüğü uyarılmıştı.

Adıyaman’daki IŞİD yapılanmasıyla ilgili emniyetin yaptığı incelemede, canlı bomba eylemcisi olabilecek 16 kişilik liste hazırlanıp fotoğraflarıyla birlikte emniyet müdürlüklerine gönderilmişti. IŞİD bağlantılı bombacı listesindeki Mustafa Dokumacı, Hacı Yusuf Kızılbay, Kasım Dere, Mahmut Gazi Dündar, Mehmet Mustafa Çevik, Ömer Deniz Dündar, Yakup Aktulum, Mehmet İşik, Mehmet Taşar, Muhammet Zana Alkan, Ersal Ocak, Mahmut Gazi Tatar, Recep Yaman, Memet İşbar ve Salih Küçüktaş’ın ailelerinden DNA örneği alındığı öğrenildi.

İddialara müfettiş

Bu arada saldırıyla ilgili istihbarat alınması ve kent genelinde biri kadın iki canlı bombanın fotoğraflarıyla bilgilerinin de yer aldığı uyarı yazısına rağmen saldırının neden önlenemediği de araştırılıyor. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nin dün yaptığı açıklamada 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiği kaydedildi.

Kim bu Dokumacılar

EMNİYET birimlerinin, Ankara’daki saldırının failleri olarak Adıyaman’da örgütlenen IŞİD'çilere yönelik araştırması, gözleri Tel Abyad’da faaliyet gösteren ‘Dokumacılar’ adlı gruba çevirdi . Ankara’daki canlı bombalardan biri olabileceği belirtilen, Suruç canlı bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz de Adıyaman'daki 'Dokumacılar' grubundan. Bu grup 2013 yılında Adıyaman’ın kenar mahallelerinde örgütlenmeye başlayıp Suriye’de savaşan IŞİD için adam toplamaya başladı. Grup daha sonra kent merkezinde de faaliyet gösterdi. 2013 yılında ailesine Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni kazandığını söyleyen Yunus Emre Alagöz de Suudi Arabistan ve Suriye’ye gitti. 2014 yılında Adıyaman’a geri dönen Yunus Emre Alagöz, ‘İslam Çay Ocağı’nı kurup kardeşi Şeyh Abdurrahman Alagöz’le işletmeye başladı. 2014 yılında Diyarbakır bombalı saldırısı faili Orhan Gönder de buraya takılmaya başladı. Çocuklarının IŞİD'e katıldığını anlayan ailelerin şikâyeti üzerine İslam Çay Ocağı iki kez emniyet tarafından basıldı, sonra da kapatıldı. Ardından da Yunus Emre Alagöz ile Suruç intihar bombacısı kardeşi Şeyh Abdurrahman Alagöz IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye gitti. Her ikisi hakkında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, ‘terör nitelikli kayıp şahıs’ olarak soruşturma açıldı. Diyarbakır bombalı saldırısı sonrasında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ‘canlı bomba eylemcisi olabilecek’ 16 kişilik bir liste hazırladı.