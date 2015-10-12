Ankara'daki patlama sonrası iki farklı liste

Başbakanlık, Ankara'daki barış mitinginde gerçekleşen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısını 97 olarak açıklarken, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ölenlerin sayısının 128 kişiye yükseldiğini söyledi. Başbakanlık tarafından hayatını kaybettiği açıklanan Firdevs Tat Dalmaç'ın yaşadığı ortaya çıktı

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar 36 cenazenin ailelerine teslim edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 97 kişiden 77 cenazenin isimlerinin savcılık tarafından koordinasyon merkezine iletildiği belirtilerek isimler paylaşıldı.

Başbakanlık açıklamasında yaralılara ilişkin ise "Hastanelerimize başvuran toplam 508 hastamızın 317'si tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. 65'i yoğun bakımda olmak üzere, 19 hastanede 160 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" bilgisi verildi.

Kendi değil eşi hayatını kaybetmiş

Başbakanlığın öldüğünü açıkladığı Firdevs Tat Dalmaç'ın yaşadığı ortaya çıktı. Dalmaç'ın saldırıdan önce nüfus kağıdını eşi Gökmen Dalmaç'a verdiği, Emek Partisi Beyoğlu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan eşinin de patlamada öldüğü anlaşıldı. Nüfus kağıdının burada bulunması üzerine Firdevs Tat Dalmaç'ın adının listeye konduğu belirlendi.

Başbakanlık listesinde 77 isim bulunmasına rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 75 cesedin kesin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sıhhiye Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitabında, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 128 kişi olduğunu söylemişti. Demirtaş'ın bu açıklamasının ardından HDP Genel Merkez Kriz Masası, barış mitingindeki patlamada yaşamını yitirenlerden 120'sinin kimlik bilgilerini paylaştı. 8 cenazenin ise kimlik tespiti yapılamayacak durumda olduğu belirtildi.

“Katil devlet hesap verecek”

Ankara Tren Garı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri kimlik tespiti için Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Adli Tıp şu ana kadar 36 kişinin kimlik tespitini yaptı. İşlemleri tamamlananların cenazeleri ailelerine teslim edildi. Adli Tıp’ın bahçesinde kurulan 4 çadırda ailelerin Türkçe ve Kürtçe ağıtları yükseldi. Adli Tıp içerisinden çıkan her cenaze aracının ardından, “Şehitlerimiz ölümsüzdür”, “Katil devlet hesap verecek”, “Erdoğan katil” ve “İnadına barış” sloganları atıldı.

Kendisini dayısına siper etti

Alanya’dan Ankara’ya barış mitingine gelen dayısını görmeye giden üniversite öğrencisi Ebru Mavi (20), patlama anında kendisini dayısına siper etti. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ebru Mavi, miting için Alanya’dan gelen dayısı HDP İlçe Eş Başkanı İsmail İşli'yi görmek için katliamın yaşandığı yere gitti.

Telefona başkası çıktı

Sabah erken saatlerde kaldığı yurttan ayrılarak dayısına giden genç kız, patlama anında kendisini dayısına siper etti. Dayısının önünde duran Mavi’ye, patlamayla etrafa saçılan şarapnel parçaları isabet etti. Dayısının da yaralandığı patlamada genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi Ebru'nun patlama sonrası onlarca kez çalan telefonuna bir yabancı baktı. Telefonu arayan Ebru'nun erkek arkadaşına, KESK üyesi olarak kendini tanıtan kişi, "Patlama oldu. Ağır yaralı olan genç kızın çantası önüme düştü" diyebildi. Genç kızın babası yurtdışında çalıştığı için cenazesini almaya annesi geldi.

Katliamın en küçük kurbanı

Ankara'daki bombalı katliamın en küçük kurbanı 9 yaşındaki Veysel Deniz Atılgan oldu. Küçük Veysel Deniz, babası İbrahim Atılgan ile birlikte can verdi.

TCDD Diyarbakır Müdürlüğü'nde çalışırken 5 yıl önce tayini Ankara'ya çıkan İbrahim Atılgan ve oğlu Veysel Deniz'in Batman'daki yakınları olaydan sonra Ankara'ya gitti. Hayatını kaybedenlerin yapılacak otopsi raporlarının ardından ailelerine teslim edileceği ifade edilirken İbrahim Atılgan ve oğlu Veysel Deniz'in cenazelerinin getirileceği Batman 'ın Gercüş ilçesinde yas tutuluyor.

Ankara'daki terör saldırısında, CHP Malatya Gençlik Kolları'ndan 11 kişi hayatını kaybederken 6'sı da yaralandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP üyeleri "Gülbahar Aydeniz, Gözde Aslan, Eren Akın, Özlem Vurmaz, Mehmet Ali Kılıç, Mehmet Hayta, Umut Tan, Kasım Otur, Onur Tan, Canberk Bakış ve Seyhan Yaylagül hayatlarının baharında barış, kardeşlik için öldüler. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" dedi.