Ankara'daki patlamada hayatını kaybeden Dilan'dan geriye o fotoğraf kaldı

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarından birinde hayatını kaybeden Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Dilan Sarıkaya'dan geriye akıllardan silinmeyecek fotoğrafı kaldı.

Ankara'daki katliamda yaşamını yitirenler arasında fabrika işçisi anne babanın kızı Dilan Sarıkaya da vardı. Dilan Sarıkaya henüz 22 yaşındaydı. Korkunç patlamada, arkadaşının kollarında son nefesini verdi.

Milliyet’te yer alan habere göre; saldırıda ağır yaralandığı bilinen ve kendisine ulaşılamayan Dilan’ın cenazesi saatlerce arandı. Dilan'ın cansız bedeni saatler sonra babası tarafından teşhis edildi.

Ailesi televizyondan öğrendi

Yakınlarının sevgi dolu olarak tanımladığı Dilan Sarıkaya'nın ölüm haberini ailesi televizyondan öğrendi. Sarıkaya ailesinin üst katında oturan teyze Yıldız Erdoğan, yeğeni Dilan'ın yırtık ayakkabıları ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Acılı teyze, Dilan Sarıkaya'nın hayat dolu bir kız olduğunu anlattı. Teyze, "Dilan'la hayallerimiz vardı. Hayallerimizi mahvettiler, bitirdiler. Kalbinde sadece sevgi, barış, umut vardı, hayalleri vardı o çocuğumun. Hayallerimizi bizden aldılar. Bir çocuğu öldürdüler 100 kişiyi yaktılar, yaktılar bizi" dedi.

Dilan'ın eniştesi Sami Erdoğan ise son ana kadar Dilan'ın yaralı olduğunu bildiklerini anlatırken şöyle dedi: "Patlama haberini televizyondan duyunca telefonla Dilan'a ulaşmaya çalıştık. Başkası açtı. Açan kişi Ankara'da büyük bir patlama olduğunu, telefonu bulduğunu sahibinin kim olduğunu bilmediğini söyledi, “Gelin telefonunuzu vereyim” dedi. Saat 20.00'ye kadar yaralı olduğunu biliyorduk. En son babasıyla akşam saat 20.00'da konuştuğumuzda acı haberi öğrendik.