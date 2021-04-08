Fenerbahçe'ye Malatyaspor çelmesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı’nda oynanan maç, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin golü Valencia'dan (18’), ev sahibi ekibin golü ise Mustafa’dan (35’) geldi.

Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin golü Valencia'dan, ev sahibi ekibin golü ise Mustafa’dan geldi.

18. dakikada serbest vuruşu Valencia kullandı ve yakın köşeden topu ağlara gönderdi. Valencia, Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile 6. golünü kaydetti.

35. dakikada Yeni Malatyaspor’ın golü geldi. Fofana, Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Arka direğe çıkarttığı topa Mustafa Eskihellaç dokundu ve topu filelere gönderdi.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe’nin 57. Dakikada şutu direkten döndü. Acquah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia, yay üzerindeki Ozan'ı gördü. Ozan Tufan sağ ayağıyla köşeye harika bir vuruş yaptı. Ertaç'ın da parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti.

67. dakikada gol ofsayt kararıyla iptal edildi. Ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın şutunda kaleciden seken topu Valencia tamamladı. Ama ofsayt bayrağı havada.

88. dakikada top yine direkten döndü. Sosa'nın pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Mert Hakan'ın pasıyla Valenci topla buluştu. Valencia'nın vuruşunda Ertaç'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp dışarıya gitti.

Fenerbahçe 90+4. dakikada gole çok yaklaştı. Valencia ceza sahasında Pelkas'a çevirdi, Pelkas'ın şutu auta çıktı.

Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

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