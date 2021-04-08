Ahmet Çakar: Son saniyede Thiam'a yapılan net bir penaltı

Eski Hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çakar, son dakikalar'da Thiam'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon için "Net bir penaltı" yorumunda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çakar, "Ferdi ye en az sarı kart verilmeliydi . Samatta'nın arkası dönükken koluna çarpan top penaltı değil. Ama son saniyede Thiam'a yapılan net bir penaltı" diye yazdı.

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