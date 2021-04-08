Emre Belözoğlu: Son dakikada net bir penaltımız verilmedi, o pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, Malatyaspor maçını değerlendirirken, "Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum" dedi.

Maçla ilgili olarak ise Belözoğlu, "Daha net oynamamız gerekirken zorlandık. Kendi boyumuzu kendimiz uzattık. Oyunu çok zorladık. Maçın artısı ve eksisini arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Arkadaşlarımız, pozisyonlara girdi ama değerlendirme konusunda zafiyetimiz var. Fenerbahçe sezona baktığımızda Malatyaspor'a 5 puan kaybetmez" ifadelerini kullandı.

Şansa inanmadığını vurgulayan Emre Belözoğlu, "Şansa inanmıyorum. Fırsatlar gelir ve değerlendirirsiniz. Yeterli pozisyona giren bir takım vardı. Pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi konuşulması gereken bir durum" diye konuştu.

"Sonuna kadar kovalayacağız"

Sezonun geri kalan bölümü için ise Fenerbahçe Futbol Direktörü Emre Belözoğlu, "Daha çok maç var. Herkes kaybedecek. Biz bu anlamda yeterince kaybetmiştik. Üzgün olduğumu daha önce söylemiştim. Yapmamız gereken sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmamız. Üç gün sonra yine maç var. Ona konsantre olmalıyız. Bugün isteyen, arzulayan, zaman zaman kötü oynayan bir takım vardı. Üzgünüz. Sonuna kadar kovalayacağız" açıklamasını yaptı.