Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz: Sonuçta 1 puan aldık, bizim için çok önemli

Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 1 puanın çok önemli olduğunu dile getiren Buz, "Fenerbahçe çok iyi ayaklara sahipti ama sonuçta 1 puan aldık. Bizim için çok önemli” dedi.

Maçı değerlendiren Buz “Bulunduğumuz konumu biliyorsunuz. 1 puan çok önemli. Oyuncularım inanılmaz mücadele verdiler. Oyuncularım hafta içinde çalıştıklarımızı yaptılar. Fenerbahçe'yi yönlendirmek istedik. Ağır bir oyun oldu. Rakip fazla temaslı oynadığında bizim için daha iyiydi. Geçiş oyunlarını tercih edecektik. Kadro yapımız ve bu müsabaka bunu gerektiriyordu. Fenerbahçe, ikinci yarıda üstünlük sağladı; fırsatları vardı ama genel anlamda mutluyum. Her şeyini ortaya koyan Yeni Malatyaspor vardı. Giren arkadaşlar elinden gelen her şeyi yaptılar. Elinizdeki kadroyu daha güçlendirirseniz, bize de fırsatlar gelebilirdi. Fenerbahçe çok iyi ayaklara sahipti ama sonuçta 1 puan aldık. Bizim için çok önemli” diye konuştu.