Yeni kıyamet tarihi 2023!

Mayalar, ardında birden fazla takvim bıraktı. Orta Amerika'da yaşayan bu eski uygarlık aynı anda üç takvim kullanıyordu.

İlk takvim “Haab” olarak adlandırılıyor ve bugün kullandığımız takvim sistemiyle benzerlik taşıyor. Mayalar, 365 günden oluşan bir yılı 18 aya bölüyor, böylece her ay 20 günden oluşuyordu. Ancak bu 20 günlük ayların toplamı 360 ettiğinden buna bir de 5 artık gün ekleniyordu.

İkinci takvim ise “Tzolkin” olarak adlandırılıyor. Bu takvim sisteminde bir yıl, 13 günden oluşan 20 aya ayrılıyor. Böylece 260 günden oluşan bir yıl ortaya çıkıyordu.

Üçüncü takvim şu anda kıyamet iddialarının ortaya çıkmasına yol açan takvim. Burada zaman gün, hafta ya da aylara ayrılmıyor. Bu takvim M.Ö. 1 Ağustos 3114'te başlıyor. Bu uzun dönemli takvim, zamanı 394 yıllık periyotlara bölüyor ve bunlar “baktun” olarak adlandırılıyor. 13 rakamı, Mayalar için kutsal bir sayı ve 13'üncü baktun da 21 Aralık 2012 tarihinde sona eriyor. Ancak takvim sona erse de zaman devam ediyor.

Sınır Bilimler Hakkında Bilimsel Araştırmalar Derneği'nden Bernd Harder, “Bizim takvimimiz de bu yıl 31 Aralık'ta sona eriyor ve ertesi gün yine aylarda başa dönülüyor. Maya takviminde de durum aynen böyle. Sadece periyotlar daha uzun” şeklinde konuşuyor.

Aztekler ne diyor?

Hamburglu etnolog Lars Frühsorge ise Mayaların kıyamet konusundan hiç bahsetmediklerini kaydediyor. Alman Bild gazetesine konuşan Frühsorge, Mayaların gerçekten de daha önce tanrıların memnun olmadığı tamamlanmamış insan ırklarının olduğuna, bunların yok edildiklerine ve dolayısıyla Dünya'nın pek çok kez yaratıldığına inandıklarını belirtiyor. Ancak eski Mayalara ait hiç bir belgede 21 Aralık 2012 tarihinde kıyametin kopacağına dair bir bilginin olmadığını söylüyor. Hamburglu uzmana göre, kıyamet senaryolarının bu kadar yaygınlaşmasında ezoterik çevrelerin yanı sıra televizyon ve sinema filmleri de oldukça etkili.

Lars Frühsorge, 21 Aralık atlatıldı mı, 10 yıl daha huzur içinde yaşayabileceğimizi ifade ediyor. Çünkü Frühsorge, kıyamet için bir başka tarihe atıfta bulunuyor ve “Mayaların komşuları Aztekler de Dünya'nın pek çok kez yaratıldığına inanıyordu. Onlar 52 yıllık bir süreçten yola çıkıyordu” diyor. Buna göre bir sonraki kıyamet tarihi 2023. Frühsorge, “Yazarların daha sonra bu tarihe yöneleceklerinden oldukça eminim. Ay ya da gün belirli değil ancak istenirse bu içerik de doldurulabilir” şeklinde konuşuyor. (Deutsche Welle Türkçe)