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Diyanet'ten 'kıyamet' açıklaması

Mehmet Görmez, son günlerde gündemden düşmeyen Maya takviminin 21 Aralık günü kıyamet senaryosuna Twitter'da değindi

07 Aralık 2012 16:57

Maya takviminin kıyamet senaryosunu değerlendiren Diyanet Başkanı Mehmet Görmez, "Batıl, sahte, hurafe kıyamet senaryolarına itibar etmeyelim" açıklamasını yaptı.
 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, son günlerde gündemden düşmeyen Maya takviminin 21 Aralık günü kıyamet senaryosuna Twitter'da değindi.

Batıl, sahte ve hurafe kıyamet senaryolarına itibar etmeyin diyen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gelen yoğun sorular üzerine derim ki; batıl, sahte, hurafe kıyamet senaryolarına itibar etmeyelim. Ebedi âleme hazırladıklarımıza bakalım. Dünya ahiretin tarlasıdır. Cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçedir. Cehennem ise ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir ocaktır. “Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver” diye dua edelim…”

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