Mayalar 'kıyamet günü' kutlamalarına başladı!

Dünya 21 Aralık’ta kıyamet kopup kopmayacağını tartışırken, Mayalar ise başka görüşte. Bu tarihte takvimlerine göre bir çağın sona ereceğine inanan Mayaların torunları kutlamalara başladı.

Maya rahipleri, Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihinde bir çağın sona erişini kutlamak için perşembe günü Mexico City'de çeşitli törenler düzenledi.

Mayalar, dans edip, tütsüler yakarak çağı uğurlama kutlamalarına başladı.

Mayalar, zamanı Baktun olarak adlandırılan 349 yıllık periyotlar halinde ölçüyor. 13'üncü Baktun ise 21 Aralık'ta sona eriyor. 13, Mayalar için kutsal bir rakam. Hâlâ yaşayan Mayaların 800 bin civarındaki torunu, 21 Aralık'ta sona eren 13'üncü Baktun'dan yani sona eren çağdan daha iyi bir çağ gelmesini umut ediyor.

Öte yandan, Maya kalıntılarının yer aldığı bölgelerde aralık ayında büyük bir turizm patlaması yaşanması bekleniyor. 13 baktun yani toplamda 5200 yıllık çağın sona erdiği tarihlerde Maya topraklarında bulunmak isteyenler için her şey dâhil turlar ve Meksika'da ve diğer bölgelerde dini törenlere katılma imkânı sunuluyor.

NASA'nın 21 Aralık'ta olağanüstü bir durum yaşanmayacağını defalarca kez bildirmesine rağmen, felaket yaşanacağına inananları ikna etmek kolay değil. Guatemala'daki bir yerli lideri Alvaro Pop, “Maya kültüründe rahipler hiçbir zaman peygamber değildi. Dolayısıyla var olmayan kehanetler konusunda yorumlar olmamalı” şeklinde konuştu.

Maya uzmanı Soifa Miselem de hayatın sona ermeyeceğini söyledi. Mayaların dönüşümsel bir yaman fikrine sahip olduğunu kaydeden Miselem, “Onlar dünya sona erip ermemesiyle meşgul değildi” dedi. (Deutsche Welle Türkçe)