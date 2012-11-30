Rahatlayın, dünyanın sonu gelmiyormuş

21 Aralık'ta dünyanın yok olacağı iddialarının tarihin yaklaşması ile daha çok konuşulması ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi. NASA, internet sitesinde ( http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html ), "Dünya'nın sonu ile ilgili iddiaların kökeni", "Maya takvimi", "gezegenlerin sıralanması" ve "Niburu gezegeni" gibi konularla ilgili sorulara yanıt veren NASA, Dünya'nın 2012'de yok olmayacağını belirtti.

NASA, Dünya'nın sonu ile ilgili iddiaların Sümerler tarafından bulunduğu öne sürülen Nibiru adlı sözde bir gezegenin Aralık ayında Dünya ile çarpışacağı varsayımına dayandığını ifade etti.

Çarpışma için önce Mayıs 2003 tarihinin ileri sürüldüğünü belirten NASA, bu tarihte hiçbir şey olmayınca Aralık 2012 tarihinin belirlendiğini işaret etti.

Nibiru gezegeni ile ilgili hiçbir veri olmadığına dikkati çeken NASA, "Eğer bu gezegen gerçek olsaydı ve Dünya ile çarpışacağı bir rotada bulunsaydı, bunu en az 10 yıl öncesinden bilebilirdik. Aynı zamanda gerçekten 21 Aralık'ta Dünya'ya çarpacak olsaydı Nibiru'yu şimdiden gökyüzünde çıplak gözle görebilmemiz gerekirdi" dedi.

Maya takviminin 21 Aralık'ta sona ermediğine işaret eden NASA, "Tıpkı evlerimizdeki takvimlerin, 1 Ocak'ta yeniden başlaması gibi Maya takvimi de 21 Aralık'tan sonra yeni bir döneme başlıyor" ifadesini kullandı.

Uzay Dairesi, 23-25 Aralık arası tüm Dünya'nın karanlıkta kalacağı, gezegenlerin belirli bir hizada sıralanacağı, kutupların değişeceği, devasa bir göktaşının Dünya'ya çarpacağı, Dünya'nın manyetik alanın tersine döneceği ve gezegenin uzayda 30 bin ışık yılı gidip Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki kara deliğe düşeceği gibi diğer kıyamet senaryoları ile ilgili de hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını kaydetti.

NASA'nın Dünya'ya yaklaşan gökcisimlerini inceleyen bölümünden Don Yeomans, 21 Aralık'ta yeryüzüne çarpması beklenen hiçbir gökcisminin bulunmadığını, en yakın asteroidin ise 13 Şubat 2013'te Dünya'nın yakınından geçeceğini söyledi.

NASA'nın Marshall Uzay Uçuşları Merkezi'nden Mitzi Adams ise 2012 sonunda ve gelecekte Dünya'ya yönelik en büyük tehdidin, gökcisimleri değil, insanoğlunun ta kendisi olduğunu belirtti.