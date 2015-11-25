Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün kurulan 64. Hükümet'in programını açıkladı. Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı, yeni hükümet programının "şifreleri"ni derledi.

Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, hükümet programında çözüm sürecinin devam edeceğine vurgu yapılırken, daha önce AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan, yeni Anayasa'dan "Türk" ifadesinin çıkarılmasını öngören vaat, hükümet programına da girdi.

Hükümet bildirgesinde, "Yeni anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır" denildi.

Davutoğlu'nun kamuoyuna açıkladığı yeni hükümet programında, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a da atıfta bulunuldu. "Milli birlik ve kardeşlik projesi" adıyla anılan çözüm sürecini Erdoğan'ın Diyarbakır'da 2005'te yaptığı konuşma ile başlattığına dikkat çekilen hükümet programında, çözüm sürecinin devam edeceği vaadi yer aldı.

Hükümet programında dikkat çeken bir unsur, geçmişte HDP’nin aktör olarak yer aldığı çözüm sürecinde muhatap olarak "tüm milletin alınacağının" vurgulanması oldu: “Demokratikleşme konusunda atacağımız adımlarda muhatabımız tüm milletimiz olmaya devam edecektir.”

Önümüzdeki dönemde demokratikleşme çabalarımızı sürdürürken, tüm meşru toplumsal kesimleri muhatap alan bir anlayış içinde hareket edecek, hiçbir kesimin tek tipçi bir anlayışı vatandaşlarımıza dayatmasına izin vermeyeceğiz" denildi.



"Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini sağlamak üzere yasal düzenlemeler"

Hükümet programında, yerel idarelerin yetkileri konusunda ‘Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’na atıfta bulunuldu. Programda, "Avrupa Yerel Yönetimler Şartıyla uyumlu olarak merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyeceğiz. Ayrıca yerelleşmeyi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini sağlamak üzere etkin bir denetimi esas alan yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz" denildi.

Programda ayrıca, hem merkezi yönetim, hem de mahalli idarelerin sundukları hizmetler konusunda "asgari hizmet standardı" ve buna uygun denetim getirileceği belirtildi.

Hükümet programında, yeni Anayasa ile birlikte, seçim ve siyasi partiler kanunun da değiştirileceği de ifade edilerek, şöyle denildi: "64. Hükümet döneminde doğrudan anayasal sistemle bağlantılı seçim kanunları, siyasi partiler kanunu ve sair temel kanunlar, yeni anayasa metniyle birlikte bir bütün olarak yenilenecektir. Yeni anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır."

"Kolluğa yönelik şikayetlerin üzerine etkin şekilde gidilmesi"

Hükümet programında, yeni Anayasa'ya geniş yer ayrıldı. 23 Nisan 1920'de toplanan ilk Meclis'e atıfta bulunulan hükümet programında, "katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa" amaçlandığı belirtildi. Şu ilkeler vurgulandı:

• Yaşam tarzına saygı

* Eşit vatandaşlık

* Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasi

* Kolluğa yönelik şikayetlerin üzerine etkin şekilde gidilmesi

* Siyasi etik kurallarının hayata geçirilmesi

* Sivil toplum kuruluşlarına yeni düzenleme;

* Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ayrı finansal raporlama standart

Yeni Anayasa'da neler değişecek?

Hükümet programında amaçlanan yeni Anayasa'nın nasıl olacağına ilişkin partinin bakışı da anlatıldı. Buna göre, yeni Anayasa;

* Bireysel özgürlüklere dayanacak, insan onurunu temel alacak

* Vatandaş ve toplum odaklı olacak

* Vesayet izlerini silecek

* Daha fazla demokratikleşme sağlayacak