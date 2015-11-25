İşte 64. hükümet programının tam metni

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. hükümet programını TBMM'de açıkladı. Programda başkanlık sistemi için "Türkiye’nin siyasal tecrübesine ve gelecek vizyonuna daha uygun olduğuna inanıyoruz" deniliyor ancak, "yasama ve yürütmenin etkin olduğu, denge ve kontrol mekanizmalarının öngörüldüğü bir sistem" vurgusu yapılırken, seçim sürecinde vaat edilen asgari ücret, kıdem tazminatı gibi konulara öncelik verildiği dikkat çekti.

Hükümet programının "Demokratikleşme ve Yeni Anayasa" bölümünde "Cemevleri, eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız" dendi.

64. hükümet programının tamamını okumak için tıklayın