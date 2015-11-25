Başbakan, hükümet programını açıkladı; başkanlık da programda

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet programını açıkladı. Programda başkanlık sistemi için "Türkiye’nin siyasal tecrübesine ve gelecek vizyonuna daha uygun olduğuna inanıyoruz" deniliyor ancak, "yasama ve yürütmenin etkin olduğu, denge ve kontrol mekanizmalarının öngörüldüğü bir sistem" vurgusu yapılıyor.

Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı 64. hükümet programında "Yeni Türkiye vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu etkin ve dinamik yönetim dolayısıyla, başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğuna inanıyoruz" ifadesi yer aldı, "Denge ve kontrol mekanizmalarının öngörüldüğü yeni bir siyasal sisteme geçebiliriz" denildi.

'Yeni Türkiye vizyonuna daha uygun'

Al Jazeera'daki habere göre, hükümet programında başkanlık sistemi, Demokratikleşme ve Yeni Anayasa başlığı altında ele alındı ve şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti olarak, demokratik bir perspektifle yapılandırıldığında, parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında demokrasiye uyum açısından bir fark bulunmadığı kanaatindeyiz. Nitekim her iki sistemin de olumlu örneklerine rastlanabileceği gibi olumsuz örneklerine de rastlanabilir."

"Ancak bir yandan vesayetçi bir şekilde kurgulanarak demokratik doğasından koparılmış parlamenter sistemin yol açtığı siyasal istikrarsızlıklar, öte yandan Yeni Türkiye vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu etkin ve dinamik yönetim dolayısıyla, başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğuna inanıyoruz."

"Milletimizin teveccühüyle hazırlayacağımız özgürlükçü ve insan odaklı yeni Anayasa ile seçimlerin istikrar üretebildiği, yasama ve yürütmenin müstakil olarak etkin olduğu, güçler ayrılığının tahkim edildiği, demokratik denge ve kontrol mekanizmalarının öngörüldüğü, toplumsal farklılıkların siyasal temsilinin sağlandığı, ademi merkeziyetçi bir idare sisteminin güçlendirildiği, karar alma süreçlerinin hızlandığı yeni bir siyasal sisteme geçebiliriz."

"Bu unsurlarıyla başkanlık sisteminin, Türkiye’nin siyasal tecrübesine ve gelecek vizyonuna daha uygun olduğuna inanıyoruz."

"Bu çerçevede öngördüğümüz anayasal sistem, Türkiye’nin AK Parti Hükûmetleri döneminde geçirdiği demokratik dönüşümü nihai sonucuna erdirerek, 2023 ve sonrasına yönelik kalkınma hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak bir çerçeveye sahip olacaktır."

Reformlar 6 temel alanda

Hükümet Programı'nda "6 temel alanda reformlarımızı yoğunlaştıracağız" deniliyor ve bu alanlar şöyle sıralanıyor:

- Demokratikleşme ve adalet

- Eğitim

- Kamu yönetimi

- Kamu maliyesi

- Reel ekonomide köklü değişim

- Öncelikli dönüşüm programları

- Cemevlerine hukuki statü

Hükümet Programı'nda "Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız" deniliyor. İfade şu şekilde:

"Geleneksel irfan merkezleri ve Alevi vatandaşlarımızın inanç ve kültür temelli talepleri karşılanacaktır. Cemevleri, eğitim sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız."

Yeni Anayasa

"Yeni Anayasa, çağdaş demokrasi anlayışını yansıtmalı, mümkün olan en geniş mutabakatla ve demokratik yöntemlerle hazırlanmalı, geniş toplumsal kesimlerce sahiplenilmelidir. Anayasa'nın kapsayıcı, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan, çoğulcu ve özgürlükçü bir karakterde olması gerektiğini düşünmekteyiz. Yeni Anayasa, bireysel özgürlüklere dayanmalı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamaya yönelik kurumsal güvenceleri içermeli ve siyasi sistemin işleyişindeki belirsizlikleri ortadan kaldırmalıdır. Bu anlayışla, yeni dönemde yeni Anayasa'yı Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesi bakımından hayati bir aşama olarak görmekteyiz."

Yargı

"Yargı üst yönetimi ile temyiz mahkemelerinin oluşumunda TBMM’nin rolünü güçlendireceğiz, böylece yargının toplumsal meşruiyetini artıracağız."

"Yüksek Mahkemeler, bölge adliye ve idare mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerinin faaliyet raporları hazırlayarak kamuoyuna duyurmalarını sağlayacağız. Yüksek mahkeme üyeliğini Avrupa örneklerine benzer şekilde makul sürelerle sınırlayacağız."

"İhtisas mahkemelerinin sayısını artıracağız. Ticaret ve iş mahkemesi gibi bazı ihtisas mahkemelerinde meslekten olmayan hâkimlerin de yer almasını sağlayacağız."

"HSYK’yı yeniden yapılandırarak Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulunu kuracağız."

"Yargı mensuplarının mesleki ahlak ve davranış kurallarını uluslararası ölçütlere göre belirleyeceğiz."

'Paralel Yapı' da programda

"Ülkemizde, vesayetçi aktör ve kurumların siyaset üzerindeki nüfuzunu kırmak üzere kararlı bir irade sergilenmiş ve siyasal sistemi demokratikleştirme hedefinde ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, geleneksel vesayetçi aktör ve kurumlarla yürüttüğü mücadele neticesinde ülkemiz, milli iradeye dayalı demokratik bir siyasal sistemi inşa etme hedefine odaklanmışken, yeni bir vesayet odağının saldırılarına maruz kalmıştır. Milli güvenliğimizi ve meşru demokratik sistemimizi tehdit eden bu yeni vesayet oldağı '(PDY) Paralel Devlet Yapılanması'dır."

"Yargı ve güvenlik bürokrasisini, sivil toplumun çeşitli kesimlerini ve iş dünyasını tesiri altına almaya çalışan bu yeni vesayet odağının siyaseti kendi hedefleri doğrultusunda dizayn etme çabaları, bürokrasi içinde şeffaflığı yok eden gayretleri ve vesayetçi anlayışı milli güvenliğimizi tehdit etmektedir. Milli iradeden aldığımız güçle bu yapıları tamamen ortadan kaldıracak şekilde kararlı mücadelemize devam edeceğiz."

Şeffaflık

"Geçtiğimiz dönemde kamuoyuyla paylaştığımız Şeffaflık Paketi’ni süratle hayata geçireceğiz."

"Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklikler yapacağız."

"Siyasi partilere yapılan bağışların elektronik ortamda ilan edilmesini ve seçim hesaplarıyla yapılan harcamaların denetiminin yapılmasını ve sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesini sağlayacağız."

"Mal bildirimlerinin şeffaf olmasını sağlayacağız. Mal bildirimlerinin elektronik ortamda verilmesini ve kıyaslanmasını sağlayacak bilişim altyapıları kuracağız."

"Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri ile daire başkanlarının, TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunmasını sağlayacağız."

"İmar uygulama mevzuatını yenileyeceğiz. İmar planlarında yapılan değişikliklerden doğan değer artışının, belediyelere ve bakanlıklara kentsel dönüşümde kullanmaları için aktarılmasını sağlayacağız."

Kolluk gücü kurulacak

"Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine öncelik verecek ve risk yönetimine geçeceğiz. Önümüzdeki dönemde de vatandaşla kolluk güçleri arasındaki ilişki güven esasına dayalı olacaktır. Toplum destekli kolluk yaklaşımını güçlendireceğiz. Sınırlarımızın korunmasından sorumlu olacak yeni, profesyonel bir sınır kolluğu teşkilatının kurulmasını sağlayacağız."

'Reform görev gücü' geliyor

"Kamu yönetimi reformunu etkili bir şekilde hayata geçirmeye ve koordinasyonu güçlendirmeye yönelik olarak bir Başbakan Yardımcısı koordinatörlüğünde 'reform görev gücü' oluşturacağız."

"Kamu kurum ve kuruluşlarının kritik önemi haiz olabilecek her türlü iş ve işlemleri ile sistem ve süreçlerinin; etkinliği, verimliliği, ekonomikliği ile bunlarda ortaya çıkabilecek her türlü sistemik veya sistemik olmayan münferit riskleri izlemek, araştırmak, incelemek, tespit etmek ve bu hususlarda karşılaştırmalı ve analitik analizlerde bulunmak ve bütün bu çalışma bulgularını ve önerilerini doğrudan Başbakanlık Makamına raporlamak suretiyle kamu yönetim sistemimizde iyi yönetişimin sürekli bir şekilde gelişmesine katkı vermek üzere 'İyi Yönetişim İzleme ve Eşgüdüm Grubu' oluşturulacaktır."

Hükümet programında, halkın özgür bir ortamda iradesini sandığa yansıtabilmesi için seçim güvenliğini ilgilendiren düzenlemeler yapılacağı da belirtiliyor. Buna göre düzenlemeler, "ilgili tarafların görüşleri de alınarak" yapılacak.

Eğitim

64. Hükümet programının eğitim ile ilgili bölümünde öncelikli hedef eğitimin kalitesinin artırılması.

Bunun için 'Eğitimde Kalite Seferberliği' başlatılacak ve ‘Eğitimde Kalite Endeksi’ oluşturulacak. Hükümetin hedeflerinden biri de merkezden yerele doğru yetki devri gerçekleştirerek, okullara söz ve karar hakkı tanımak. Eğitimde en çok eleştirilen noktalardan biri de okulların bütçesinin olmamasıydı. Hükümet programında ilk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesi için çalışmalar yapılacağı vurgulanıyor.

Yaklaşık üç buçuk yıl önce hazırlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Öğretmen Strateji Belgesi yeni hükümetin yine gündeminde. Strateji belgesinin yürürlüğe konması planlanıyor.

Öte yandan Eğitim fakültelerinin yapısına dair önemli değişiklikler yapılması, müfredatlarının değiştirilmesi de hedefleniyor.

Hükümetin programında bir süredir planlanan yükseköğretim reformuna dair çalışmalar da yer alıyor. İlk amaçlardan biri Yüksek Öğretim Çerçeve Yasası çıkarmak ve ‘Yükseköğ­retim Kalite Kurulu’ oluşturmak.

Özel Üniversiteler kurulmasının önünü açmak, üniversite sınav sistemini değiştirmek yine hükümet programında.

Ekonomi

Hürriyet'teki habere göre, Ahmet Davutoğlu’nun programına gerçekleştirilmesi hedeflenen ekonomik programda öne çıkan maddeler şöyle oldu:

- Düşük düzeyde maaş alan emeklilerin gelir seviyesi alınacak tedbirlerle yükseltilecek. Bu çerçevede; Temmuz ayında emekli maaş­larına rutin olarak yapılan artıştan sonra maaşı 1.000 liranın altın­da kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri seyyanen 100 lira zam yapıldı. Maaşı 1.000 lira ile 1.100 lira arasında olan emeklilerin maaşını da 1.100 liraya tamamlandı. Bu artıştan emeklilerin yaklaşık yüzde 55’inin istifade etmesini sağlandı. Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de önü­müzdeki dönemde yıllık ilave 1.200 TL verilecek.

-Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla sos­yal taraflarla diyalog içinde gerekli düzenlemeleri yapılacak

- Yabancıların çalışma izinleri ile ilgili süreçleri basitleştirilecek.

- Ticari faaliyette bulunan emeklilerden kesilen ayda yüzde 15 ora­nında Sosyal Güvenlik Destek Primi’ni yüzde 10’a indirildi. 630 binden fazla emeklimizin yararlandığı bu düzenlemeyle emeklilerimizin aylık­larına ortalama en az 50 liralık ayrıca bir artış sağlandı. Yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilen Bağ-Kur Sigortalısı olan esnafımızın emekli ay­lıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi’ni önümüz­deki dönemde tamamen kalkacak.

Asgari ücret için 1300 TL önerilecek

-Önümüzdeki yıl için asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi yönünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na teklif sunulacak. Yapılan işin teh­like sınıfına göre, asgari ücrette farklılaştırma sağlanacak.

-51 ilde uygulanmakta olan yüzde 6 oranındaki İşveren Sigorta Pri­mi indiriminde esas alınan 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldırılacak. Bu imkândan 251 bin küçük işletmenin yararlanmasını sağlanacak.

Muhtarların da maaşı artacak

-Muhtarlarımızın 950 TL olan maaşını 1.300 TL’ye yükselecek.

-65 yaş aylığı alan yaşlılarımızın kimin yanında yaşarsa yaşasın kesinti olmadan maaşını almasını sağlanacak.

Polisler ve uzman erbaşlarla

ilgili ek göstergeler artacak

-Polislerin 2200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkacak. Polislerin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 artacak. Böylece maaş­larında 240 lira ile 580 lira arasında artış olacak.

-Uzman erbaşların 2200 olan ek göstergelerini 3000’e çıkacak.

- Er ve Erbaşların harçlığını 30 liradan 100 liraya yükselteceğiz. Askeri öğrencilerin harçlığı da 400 TL olacak. Astsubay emeklilerinin 2003 öncesi ve sonrası oluşan farkın kapatılmasına yönelik intibakları sağla­nacak.

Genel sağlık sigortasının etkinliği artırılacak

-Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan gelir testi sistemi ve buna bağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemeleri gözden geçirilecek ve siste­min etkinliği ve verimliliğini artırılacak.

-İstihdam edilmeleri halinde, sosyal destek alan vatandaşların sigor­ta primi işveren desteğini devlet tarafından karşılanacak.

- TOKİ eliyle emeklilerin uygun koşullarla konut sahibi olması sağlanacak.

Merkez Bankası'na vurgu

-Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya de­vam edecek.

-Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere, özel amaçlı tasarruf meka­nizmaları geliştirilecek.

-Altın bankacılığı başta olmak üzere, altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için çeşitli mekanizmalar geliştireceğiz.

-Bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız ve sistemde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışması yapılacak. Hayat sigortalarının ve uzun süreli (bir yılı aşan) özel sağlık sigortalarının geliştirilmesini sağlanacak.

-Kamuoyuna yönelik genel bir tasarruf çağrısı kampanyası yürütülecek.

- Yemde ve gübrede KDV’yi kaldırılacak.

-Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilecek.

GAP’a önem verilecek

-GAP’ta büyük oranda tamamlamış olan ana kanallar sonrasın­da şebeke inşaatlarına daha da hız verilecek. Orta vadede, GAP sula­malarının tamamı olan 10 milyon 580 bin dekarın tamamını sulamaya açmak hedefleniyor. Sulamalar tamamladığında GAP, gıda üreten ve dünyaya ihraç eden bir ‘üretim ve ihracat merkezi’ haline gelecek.

TANAP ve TAP tamamlanacak

-Azerbaycan ile hükûmetler arası anlaşmayla imzalanan, Trans-A­nadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi’ni bu dönemde hayata geçirilecek.

-Trans Adriatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle (TAP) doğalgazın Yu­nanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya’ya ulaşması, Irak-Türkiye Do­ğal Gaz Boru Hattı Projesi’yle de Türkiye ve Avrupa için gaz alışı gerçek­leşmesi hedefleniyor.

Artvin Barajı tamamlanacak

-270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 3’ncü yüksek barajı olacak Artvin Yusufeli Barajı’nı tamamlanacak.

- İstanbul Boğazı’nın altından iki defa tünel yapmak yerine dünyada bir ilk olmak üzere tek geçişte tek tünel halindeki karayolu ve metro geçişlerini kapsayan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’ni tasarlandı. Günde 6,5 milyon vatandaşın kulla­nacağı toplam 9 farklı raylı sistem birbirine bağlayacak, Boğaziçi ve Fa­tih Sultan Mehmet Köprülerinin trafiğine nefes aldıracak projenin YİD modeli ile yapımına başlanacak.

Kanal İstanbul projesi devam edecek

-Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan Kanal İstanbul Proje­si’nin çalışmalarına devam ediyoruz.

- Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesi, YİD modeliyle, etaplar halinde gerçekleştirmek üzere proje çalışma­ları başlatıldı.

- Başta İstanbul olmak üzere raylı sistem yatırımlarına hızla devam ede­ceğiz. Ankara’da Tandoğan-Keçiören, AKM-Gar-Kızılay, İstanbul’da Levent-Hisarüstü, Üsküdar-Ümraniye-Dudullu, Kartal-Kaynarca, Ka­bataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey, Bakırköy-Kirazlı, Kaynarca-Sabiha Gökçen, Marmaray Raylı Sistem Projelerini, Antalya havalimanı-expo, projelerini tamamlanacak.

-Her yıl 100 milyar TL’yi aşan kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik fa­aliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji trans­ferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştürülecek. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli firmaların payını artıracağız. Uluslararası doğrudan yatırımları daha fazla cezbedeceğiz.

4.5G çalışmaları hızlandırılacak

-4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlanacak. 4,5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına yönelik Ar-Ge çalışmalarını ve ekipmanlarının yurt içinde üretilmesini teşvik edilecek. 5 G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını desteklenecek.