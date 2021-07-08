Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu, AYM'nin Gergerlioğlu hakkındaki 'hak ihlali' kararını yazdı: AYM Başkanı açıklamalı; gelecek eleştirilere göre, karara son şekli mi veriliyor?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Nisan ayında tutuklanan ve milletvekilliği düşürülen, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)'nde il başkanlığı da yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını değerlendirdi.

Gergerlioğlu’nun sosyal medya paylaşımı nedeniyle ceza aldığını hatırlatan Karahasanoğlu, paylaşımın, “Koş devlet, koş.. PKK bulunmaz bir fırsat sana sunuyor.. Bu fırsat bir daha ele geçmez.. hemen kabul et.. Bu fırsatı değerlendir.. Yoksa halin harap!” anlamına geldiğini yazdı.

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Çözüm sürecinin sona ermesinin ardından yaşananlara yer veren Karahasanoğlu, AKP’nin çözüm sürecini büyük bir risk alarak başlattığını yazdı, muhalefetin bu konudaki açıklamalarını hatırlattı.

Gergerlioğlu’nun, 2016 yılında PKK’nın “Barışalım” çağrısını, bulunmaz bir fırsat gibi gösterip, “Kaçırmayın” algısı oluşturmak istediğini iddia eden Karahasanoğlu, “Mahkeme, oluşturulmak istenilen bu algının, terör örgütünün propagandası anlamına geldiğini belirtip, ceza kararı veriyor” dedi.

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AYM'nin hak ihlali kararının üzerinden 1 hafta geçtiğini ancak kararın AYM'nin internet sitesinde bulunmadığını belirterek, yazısına özetle şöyle devam etti:

"İnternet sitesine koymaktan, utandığı mı diyelim, çekindiği mi diyelim, hukuk adına korktuğu mu diyelim kararı ile..

Gergerlioğlu’nun yeniden yargılanmasına karar veriyor..

Anayasa Mahkemesi kararının 1 Temmuz tarihli olduğu, infaz durdurma ile ilgili yerel mahkeme kararından anlaşılıyor..

Yerel mahkeme kararı medyaya yansıyor..

Ama..

Anayasa Mahkemesi’nin kararı, ortada yok..

Anayasa Mahkemesi’nin, 'Gergerlioğlu tahliye edilmeli' diye karar verdiği ortalıkta konuşuluyor..

Ama kararın kendisini şu ana kadar gören yok.. Tahliye kararı veren mahkemenin bile, Anayasa Mahkemesi’nin bir üst yazısını gerekçe göstererek bu işleme imza attığı belirtiliyor..

Soru şu:

Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz 2021’de toplanıp, Gergerlioğlu kararını verdi ise..

Bu karar gereği bu kişi tahliye oldu ise..

Karar, niçin Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde henüz yayınlanmadı?

Kararda hâlâ eksikler mi var?

Düzetmeler mi yapılıyor?

Kamuoyundan gelecek eleştirilere göre, karara son şekli mi veriliyor?

Anayasa Mahkemesi Başkanı açıklamalı.

Mahkeme Başkanı, şunu da açıklamalı: ‘Bu devlet, terör örgütlerinin tekliflerini kaçırmamak üzere hemen harekete geçecek kadar aciz bir durumda mıdır'?’’

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