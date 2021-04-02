Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmek üzere gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine gözaltına alındığını duyuruldu ve Gergerlioğlu'nun ceza infaz kurumuna sevk işleminin devam ettiği bildirildi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" dedi. Gergerlioğlu'nun oğlu, babasını ayakkabısını giymeye bile müsaade edilmediğini aktardı.

Gergerlioğlu: Bir gün mutlaka geri döneceğiz

Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltı sırasında Artı Gerçek'e konuştu:

"Kapıda şuanda acele etmemi istiyorlar ama halkıma şunu söyleyeyim. Bu zulüm bir gün mutlaka biter. Şuan bilsinler ki bu ülkenin barış umutlarını yok etmeye çalışıyorlar. Biz doğru şeyler söylediğimiz ve halkımızın vekili olduğumuz için cezalandırılıyoruz. Ben bu halkın onurunu ayaklar altına aldırmadım aldırmama da ama mücadele edeceğiz ve bir gün mutlaka geri döneceğiz.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yargıtay onayından geçmek suretiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, "Anayasanın 84/2. maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 19/1 maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de ikametinde yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Gergerlioğlu'nun ceza infaz kurumuna sevk işleminin devam ettiği bildirildi.

Ne olmuştu? Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı. Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti. Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta okunmuştu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Gergerlioğlu, Meclis'te "Adalet nöbeti"ne başlamış, 5. günün sonunda gözaltına alınmıştı. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru da Genel Kurul'un gündem toplantısında görüşüldü. Genel Kurul oy birliğiyle başvuruyu reddetti. Anayasa'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği öğrenildi. Mahkeme oy birliği ile verdiği kararla konunun TBMM Başkanlığı'nın alanına girdiğine karar verdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel olarak yaptığı başvuruyu reddetti.

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