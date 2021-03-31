HDP'li Gergerlioğlu: 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim

Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim, bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararına yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur" dedi.
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu "yetkisizlik"ten reddetmesinin ardından açıklama yaptı. Gergerlioğlu, yaptığı bireysel başvuru için AYM'nin bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.
HDP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Gergerlioğlu, "Benim Meclis’ten alınmam için 158 polis görevlendirildiğini öğrendim. Vekillerimizin kolları sıkılmak suretiyle görüntü alınması engellenmek istendi" dedi.
Vekilliğinin düşürülmesinin milletin iradesine darbe olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Demokrat Türkiye halkı benim yaşadıklarıma tepki gösterdi. 1994’ten sonra Meclis’ten milletvekili kovalanması tekrar yaşatıldı. Haramilikle benim vekilliğim elimden alınmak istendi, fakat ben bu halkın iradesiyle seçildim bu irade durdukça ben milletvekili olduğumu düşünüyorum.
"Beni üstümde pijama, altımda terlikle götürerek güya beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Tüm kamuoyu kimin itibarsızlaştığını gördü. Ben açık net söylüyorum. Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim, bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararına yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur. Ben adaletin tecelli etmesi noktasında umutsuz değilim. Yeter ki AYM geç olmadan karar verebilsin."
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Ne olmuştu?
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.
Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti. Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta okunmuştu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Gergerlioğlu, Meclis'te "Adalet nöbeti"ne başlamış, 5. günün sonunda gözaltına alınmıştı.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru da Genel Kurul'un gündem toplantısında görüşüldü. Genel Kurul oy birliğiyle başvuruyu reddetti. Anayasa'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği öğrenildi.
Mahkeme oy birliği ile verdiği kararla konunun TBMM Başkanlığı'nın alanına girdiğine karar verdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel olarak yaptığı başvuru ise ayrıca değerlendirilecek.
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