HDP'li Gergerlioğlu: 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim

Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu , "Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim, bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararına yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur" dedi.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu "yetkisizlik"ten reddetmesinin ardından açıklama yaptı. Gergerlioğlu, yaptığı bireysel başvuru için AYM'nin bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.

HDP Genel Merkezi’nde açıklama yapan Gergerlioğlu, "Benim Meclis’ten alınmam için 158 polis görevlendirildiğini öğrendim. Vekillerimizin kolları sıkılmak suretiyle görüntü alınması engellenmek istendi" dedi.

Vekilliğinin düşürülmesinin milletin iradesine darbe olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrat Türkiye halkı benim yaşadıklarıma tepki gösterdi. 1994’ten sonra Meclis’ten milletvekili kovalanması tekrar yaşatıldı. Haramilikle benim vekilliğim elimden alınmak istendi, fakat ben bu halkın iradesiyle seçildim bu irade durdukça ben milletvekili olduğumu düşünüyorum.

"Beni üstümde pijama, altımda terlikle götürerek güya beni itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Tüm kamuoyu kimin itibarsızlaştığını gördü. Ben açık net söylüyorum. Ben 2-3 gün içinde cezaevine girebilirim, bu konuda yaşanacak sorunu engelleyecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’dır. Benim mahkeme kararına yapmış olduğum itirazım değerlendirilirse bu darbe yaşanmamış olur. Ben adaletin tecelli etmesi noktasında umutsuz değilim. Yeter ki AYM geç olmadan karar verebilsin."