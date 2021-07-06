Yerel mahkeme, HDP'li Gergerlioğlu için tahliye kararı verdi

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki “infazın durdurulmasına” karar verdi. Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği yeniden yargılama kararı kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere akşam saatlerinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararının ardından, Gergerlioğlu’nun avukatı Osman Çiftçi, Gergerlioğlu hakkında hapis cezası hükmünü veren Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Çitçi, Gergerlioğlu hakkındaki hükmün, Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda durdurulmasını talep etti.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bölümler Başraportörlüğü; 6 Temmuz 2021 tarihinde, daha önce verilen kararın “hak ihlali yapıldığı” gerekçesiyle yeniden ele alınması gerektiğini bildirdi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu’nun hakkındaki infazın durdurulması yönündeki talebini kabul etti. Gergerlioğlu hakkında 21 Şubat 2018 tarihinde verilen hükmün infazının durdurulmasına oybirliği ile karar verildi.

Gergerlioğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği yeniden yargılama kararı kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere akşam saatlerinde tahliye edilmesi bekleniyor. (ANKA)

HDP'den yapılan paylaşımda, "Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan'a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz." denildi.

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı.

Yargıtay'ın onama kararı Meclis'e ulaştı ve karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, 2 Nisan'da evinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi.