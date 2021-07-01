AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı: Tahliyesi bekleniyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verildi. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edilmesi beklenirken, milletvekilliğini geri kazanması sürecinin başlaması için de dosya Meclis'e gönderilecek.

AYM, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Gergerlioğlu hakkında ilk cezayı veren Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ivedilikle yazı gönderilerek tahliye edilmesi için gerekli işlemin yapılmasına hükmetti.

Öte yandan vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun CHP'li Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi vekilliğe geri dönebilmesi için süreç başlayacak.

Kararın ardından Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Anayasa Mahkemesi, babam hakkında 'hak ihlali' kararı verdi. Tahliye oluyor babam tahliye oluyor” dedi.

Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı.

Yargıtay'ın onama kararı Meclis'e ulaştı ve karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu, 2 Nisan'da evinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Gergerlioğlu vekilliği düşürme kararına karşı AYM'ye başvurdu. AYM'nin 9 Haziran'daki toplantısında ifade özgürlüğünü hakkı ve dokunulmazlık hakkı kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesinin de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal ettiği iddiasıyla yapılan başvurunun AYM Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.