Yeni Akit yazarı Dilipak: Bu bayramda Ayasofya’da okunacak bayram ve cuma hutbelerinin de özel hutbeler olacağını düşünüyorum

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bu bayramda Ayasofya’da okunacak bayram ve cuma hutbelerinin de özel hutbeler olacağını düşünüyorum Ayasofya ve Sultanahmet meydanında emniyet, belediye gerekli tedbirleri alacaktır. İnşallah, bizim Vakıf dernek, sendika ve odalarımız da buralarda standlar oluşturup, en azından bayramlaşmalarının bir bölümünü burada gerçekleştirebilirler." görüşünü savundu.

Dilipak, "Bayram gazetesi çıkmasa bile gazetelerimiz Bayram ekleri yayınlayacaklardır herhalde. Bu eklerde ve belgesellerde Osmanlı, Fetih, Osmanlı Milletler Topluluğu, İslam Ümmetinin birliği yanında Doğu Roma Bizans, Ortodoksluk, İstanbul, Milenium taşı ve Ayasofya ile ilgili inşallah herkes okurunu bilgilendirecektir." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Dünün kavgalarını bir kenara bırakıp şimdi daha çok önümüze bakmamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir ahir zaman Peygamberin ümmetiyiz ve iki günümüz birbirine eş olmadan ilerlememiz gerekiyor. Eğer içinde yaşadığımız zamanın önemini bilsek, boşa geçirecek bir saniye zamanımızın bile olmadığını anlarız." görüşünü savundu.

Dilipak, "Bu bayram cumaya denk geldi. Bu özellikle hac açısından ayrı bir anlam taşır. Bir de bu bayram açısından Ayasofya’da ilk Bayram namazı ve ilk cuma, ilk cumadan sonraki 2. cuma da iki hutbe okunacak olunması olaya ayrı bir anlam kazandırmaktadır." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkmış, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" ifadelerini kullanmıştı. Erbaş'ın hutbedeki sözleriyle Atatürk'e hakaret ettiği belirtilmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

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