Yeni AB Bakanı HDP'li Konca: Halklar için hayırlı uğurlu olsun

HDP Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca, Türkiye'yi erken seçime götürecek 63. hükümetin Avrupa Birliği Bakanı oldu. Eski kaymakam olan Konca, yeni hükümetin duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu bir iktidar değildir, ortaklık değildir, seçim koalisyonu değildir. Bu bir anayasal zorunluluktur. Hükümetin bir icraat hükümeti olmasını beklemek hayaldir. Bu hükümet silahları sustursun güvenli bir seçim ortamı yaratsın. Huzur içerisinde seçime götürme hükümetidir, bir hizmet ve iktidar koalisyonu değildir" dedi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, yeni hükümetin "geçici" olduğuna vurgu yaparak, asıl görevinin barışı ve seçim güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. "Asık suratların gitmesi, gerilen yumrukların açılması, çatılan kaşların açılması ve insanların konuşması gerekiyor" diyen Konca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye için, halklar için hayırlı uğurlu olsun. Zorunluluk hükümeti, dolayısıyla da bu temelde biz hakkımızı kullandık Türkiyenin barışına ve özgürlüğüne katkı sağlayacaksak ne mutlu.

Biz temelde şunu söylüyoruz, 7 Haziran'da tecelli eden irade parlamentoda bir çözüm üretmeliydi. HDP bu konuda elinden gelen çabayı sarf etti. Bu olmadı. Hesaplı birtakım davranışlarla geçici seçim hükümeti zorlandı. Bu noktada da biz anayasadan kaynaklanan hakkımızı kullanarak seçim hükümetinde görev alma konumumuz oldu. Biz gayet tarafsız olacağız. Türkiye’de öncenlikli görev akan kanın durması, silahların susmasıdır. Bu hem barışın sağlanması hem de seçim güvenliği açısından temel sorundur. Biz elimizden gelen her özveride bulunacağız ancak kendi ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz.

Asık suratların gitmesi, gerilen yumrukların açılması, çatılan kaşların açılması ve insanların konuşması gerekiyor. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Ortadoğu bataklığına saplanmamak için de buna ihtiyacımız var.

Bu bir iktidar değildir, ortaklık değildir, seçim koalisyonu değildir. Bu bir anayasal zorunluluktur. Hükümetin bir icraat hükümeti olmasını beklemek hayaldir. Bu hükümet silahları sustursun güvenli bir seçim ortamı yaratsın. Huzur içerisinde seçime götürme hükümetidir, bir hizmet ve iktidar koalisyonu değildir. Programı filan yok. Burada önemli olan akan kanın durmasıdır. Silahlar karşılıklı olarak, amasız, koşulsuz susmalıdır. Herkes net olarak bunu önüne koymalıdır.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş bireysel kararını vermiştir. Bu anayasal açıdan da demokratik bir hakkıdır. Öyle takdir etmiştir. Partisiyle ilgili değerlendirme kendisine ve partisine aittir."

Müslüm Doğan da Kalkınma Bakanı oldu

Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı geçici kabine listesinde Kalkınma Bakanlığına getirilen HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da bir açıklama yaparak, "Geçici hükümet ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

"Geçici hükümete, acilen kardeşlik bağlarının yeniden güçlenmesi, akan kanın durması ve seçim güvenliğinin sağlanması için destek verdiklerini" dile getiren Doğan, barışın tesisi için toplumun tüm kesimlerine üzerine düşeni yapması çağrısında bulundu. HDP'li Doğan, "Geçici hükümet inşallah ülkemiz için hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.