Prof. Dr. Ayşen Gürcan Türkiye'nin ilk başörtülü bakanı oldu

Türkiye’yi seçime götürecek 63. Hükümetin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Ayşen Gürcan oldu. Gürcan, cumhuriyet tarihinde başörtülü olarak kabineye giren ilk bakan oldu.

Türkiye'nin lk başörtülü bakanı Ayşen Gürcan, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde görev yapıyor. Gürcan, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Genel Müdürü olarak da görev yapmıştı.

Gürcan, 2013 yılında katıldığı Tesettür Mühendisliği panelinde, “Tesettürün bir misyonu var. İnsana bir karar verirken, o kararın neye ve kime hizmet ettiğini sorgulatan bir dine mensubuz” ifadelerini kullanmıştı.

Ayşen Gürcan kimdir?

1963 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamladı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesini bitirdi. 1987-1989 yılları arasında Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Eğitim Teknolojisi Anabilim dalında yaptı. 1990-2005 yıllarında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006-2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü yaptı. 2011-2013 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevinde bulundu. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eğitim bilimleri, öğrenme-öğretme, eğitim-iletişimi, tekno-psikoloji ve aile eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.