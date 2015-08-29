İşte seçim hükümetinin şifreleri

Cumhuriyet tarihinin ilk seçim hükümeti olan 63. hükümette sürpriz olarak nitelendirilen birçok atama gerçekleşti. Türkiye'yi yaklaşık 5 ay sonra tekrar seçime götürecek hükümete yapılan bakan atamalarında dikkat çeken bazı noktalar şöyle:

- Seçim hükümetindeki sürprizlerden biri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na getirilen İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Ayşen Gürcan oldu. Gürcan, seçim hükümetinde, cumhuriyet tarihinde kabineye giren ilk başörtülü bakan olarak görev yapacak.

- Bakanlık teklifini kabul ederek MHP'de kriz yaratan Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcılığı'na getirildi. HDP'li Ali Haydar Konca AB Bakanlığı, Müslüm Doğan da Kalkınma Bakanlığı'na atandı. Levent Tüzel bakanlık teklifini reddetmesi nedeniyle kabinede iki koltukla temsil edilen HDP, tahsis edilen bakanlıklar nedeniyle MGK toplantılarına giremeyecek.

- CHP ve MHP'nin ret tavrı nedeniyle seçim hükümetinde HDP'yle başbaşa görüntü vermek istemeyen AKP, Tuğrul Türkeş'in ardından aynı doğrultuda ikinci adımını, MHP'den ayrılarak kurulan Büyük Birlik Partisi'nin eski Genel Başkanı Yalçın Topçu'yu dışarıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirerek attı.

- Seçim hükümetinin sürprizlerinden biri, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden sınıf arkadaşı olan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok'un bağımsızlar kontenjanından İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi oldu. 62. hükümette Anayasa gereği bağımsız olarak bu koltukta oturan Sebahattin Öztürk'e 63. hükümette görev verilmemesi dikkat çekti.

- "Alevi kökenli değil, Aleviyim" diyen HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan AB Bakanlığı'na getirildi.

- Daha önce yapılan açıklamalarda geçiçi kabinede AKP'nin 3 dönemlik milletvekilllerinin yer almayacağı belirtilirken, listede iki üç dönemlik Vecdi Gönül ve Ali Rıza Alaboyun yer aldı. Vecdi Gönül Milli Savunma Bakanlığı'na, Ali Rıza Alaboyun ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi.

- Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Orman ve Su İşleri BakanıVeysel Eroğlu ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 62. hükümetteki bu görevlerini seçim hükümetinde de korudular. 62. hükümette Kalkınma Bakanı olan Cevdet Yılmaz, 63. hükümette Başbakan Yardımcısı oldu. Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevleri yeni hükümette de korundu, Türkeş de Başbakan Yardımcısı olarak atandı.

- Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, bağımsızlar kontenjanından Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Bu atama, Dışişleri koltuğunun hükümete girmeyi reddeden CHP veya MHP için düşünüldüğü yorumlarına neden oldu.

- İki gün öncesine kadar Gümrükler Genel Müdürü olan Cenap Aşçı, perşembe günü Gümrük Müsteşarı olarak atanmıştı. 2011 ve 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için devlet memurluğundan istifa eden Aşçı, listelerde yer bulamamasının ardından görevine geri dönmüştü. Cenap Aşçı, 63. hükümete Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak atandı.