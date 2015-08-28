İşte Türkiye'yi seçime götürecek 63. hükümetin tam listesi

Türkiye’yi seçime götürecek 63. hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığa atadığı Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu. Anayasa uyarınca TBMM’de güven oylaması yapılmayacak seçim hükümetine parlamento dışından atanan bakanlar Meclis’te milletvekili yemini ederek göreve başlayacak. Seçim hükümeti 1 Kasım'da tekrarlanacak seçimlerden sonra, yeni hükümet kuruluncaya kadar görev yapacak.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’ye taşınmasının ardından Çankaya Köşkü’ne tahsis edilen Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.

Bakanlık teklifini kabul ederek MHP'de kriz yaratan Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcılığı'na getirildi. HDP'li Ali Haydar Konca AB Bakanlığı, Müslüm Doğan da Kalkınma Bakanlığı'na atandı. Levent Tüzel bakanlık teklifini reddetmesi nedeniyle kabinede iki koltukla temsil edilen HDP, tahsis edilen bakanlıklar nedeniyle MGK toplantılarına giremeyecek.

CHP ve MHP'nin ret tavrı nedeniyle seçim hükümetinde HDP'yle başbaşa görüntü vermek istemeyen AKP, Tuğrul Türkeş'in ardından aynı doğrultuda ikinci adımını, MHP'den ayrılarak kurulan Büyük Birlik Partisi'nin eski Genel Başkanı Yalçın Topçu'yu dışarıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirerek attı.

Seçim hükümetinin sürprizlerinden biri, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın sınıf arkadaşı olan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok'un bağımsızlar kontenjanından İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi oldu.

Seçim hükümetindeki diğer sürpriz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na getirilen İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Ayşen Gürcan oldu. Gürcan, seçim hükümetinde, cumhuriyet tarihinde kabineye giren ilk başörtülü bakan olarak görev yapacak.

"Alevi kökenli değil, Aleviyim" diyen HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan AB Bakanlığı'na getirildi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Çevre Bakanı İdris Güllüce oldu. 62. hükümetteki bu görevlerini seçim hükümetinde de korudular. 62. hükümette Kalkınma Bakanı olan Cevdet Yılmaz, 63. hükümette Başbakan Yardımcısı oldu. Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevleri yeni hükümette de korununca, Türkeş'in de eklenmesiyle Başbakan Yardımcısı sayısı dörde yükseldi. Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, bağımsızlar kontenjanından Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Bu atama, Dışişleri koltuğunun hükümete girmeyi reddeden CHP veya MHP için düşünüldüğü yorumlarına neden oldu. Bakanlıklardaki devir teslim törenlerinin cumartesi gününden itibaren başlayacağı bildirildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Çankaya Köşkü'nde "Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" sözleriyle açıkladığı, Türkiye'yi seçime götürecek 63. hükümet şöyle:

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu

BAŞBAKAN YARDIMCISI Yalçın Akdoğan

BAŞBAKAN YARDIMCISI Numan Kurtulmuş

BAŞBAKAN YARDIMCISI Cevdet Yılmaz

BAŞBAKAN YARDIMCISI Tuğrul Türkeş

ADALET BAKANI Kenan İpek

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI Ayşen Gürcan

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI Ali Haydar Konca

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI Fikri Işık

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI Ahmet Erdem

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İdris Güllüce

DIŞİŞLERİ BAKANI Feridun Sinirlioğlu

EKONOMİ BAKANI Nihat Zeybekci

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI Ali Rıza Alaboyun

GENÇLİK ve SPOR BAKANI Akif Çağatay kılıç

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI Kudbettin Arzu

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI Cenap Aşçı

İÇİŞLERİ BAKANI Selami Altınok

KALKINMA BAKANI Müslüm Doğan

KÜLTÜR ve TURIZM BAKANI Yalçın Topçu

MALİYE BAKANI Mehmet Şimşek

MİLLİ EĞİTİM BAKANI Nabi Avcı

MİLLİ SAVUNMA BAKANI Vecdi Gönül

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANI Veysel Eroğlu

SAĞLIK BAKANI Mehmet Müezzinoğlu

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI Feridun Bilgin

CHP'liler reddetmişti

Davutoğlu’ndan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan Toker, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'e teklif gitmişti. CHP’li 5 ismin tamamı bakanlık teklifini reddetmiş, Deniz Baykal Ahmet Davutoğlu’na hitaben 3 sayfalık bir mektup yazmıştı.

MHP'de Türkeş sürprizi

MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş Ahmet Davutoğlu’ndan gelen bakanlık teklifini parti kararına rağmen kabul etmişti. Kulislerde Tuğrul Türkeş’in yurtdışı Türkler ve akraba topluluklardan da sorumlu Başbakan Yardımcılığı’na getirileceği konuşuluyor. MHP’den teklif giden Meral Akşener ve Ahmet Kenan Tanrıkulu ise bakanlık teklifini reddetmişti. Tanrıkulu teklife tepkisini göstermek için MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de bırakmıştı.

HDP'den 2 kabul, 1 ret

HDP’de teklif götürülen üç isimden Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul ettiklerini Başbakanlığa bildirdi. HDP’nin bileşenlerinden EMEP’in kurucu Genel Başkanı Levent Tüzel, geçici seçim hükümetinde yer almayacağını söylemişti.

Hangi isimlere teklif götürülmüştü?

CHP

İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak – Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı

Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan Toker - İsmet İnönü’nün torunu

İstanbul Milletvekili İlhan Kesici – 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i akrabası

Antalya Milletvekili Deniz Baykal – CHP Eski Genel Başkanı

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl







MHP



İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu – Eski Sanayi Bakanı

Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş – Alparslan Türkeş’in oğlu

İstanbul Milletvekili Meral Akşener – Eski İçişleri Bakanı





HDP



İstanbul Milletvekili Levent Tüzel

İzmir Milletvekili Müslüm Doğan

Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca - Eski Kaymakam

Hangi partiye kaç bakanlık düşüyor?

Başbakan hariç AK Parti'ye 11, CHP'ye 5, MHP ve HDP’ye 3’er bakanlık düşüyor.

İşte o mektup

Hükümet üyesi olmaları noktasındaki davet mektupları kurye ile gönderildi. Gönderilen mektup şöyle:



"Sayın......



İLGİ: Cumhurbaşkanlığı’nın 25.8.2015 Tarihli ve 68244839-150.01-4-508 Sayılı yazısı



25.8.2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN tarafından geçici Bakanlar Kurulu’nıu kurmak zere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım. Geçici Bakanlar Kurulu Üyeliği için şahsınıza Bakanlık teklif ediyorum. Anayasa’nın amir hükmü gereğince, teklif edilen bakanlık görevini kabul etmemeniz halinde yerinize bağımsızlardan atama yapılacağından, geçici bakanlar kurulunun kurulması için öngörülen anayasal süre dikkate alınarak bakanlık görevine ilişkin teklife 27/08/2015 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı olarak yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim.

Ahmet Davutoğlu"