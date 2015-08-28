İşte Türkiye'yi seçime götürecek 63. hükümetin tam listesi

Türkiye’yi seçime götürecek 63. hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığa atadığı Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu. Anayasa uyarınca TBMM’de güven oylaması yapılmayacak seçim hükümetine parlamento dışından atanan bakanlar Meclis’te milletvekili yemini ederek göreve başlayacak. Seçim hükümeti 1 Kasım'da tekrarlanacak seçimlerden sonra, yeni hükümet kuruluncaya kadar görev yapacak.
Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’ye taşınmasının ardından Çankaya Köşkü’ne tahsis edilen Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu listesini açıkladı.
Bakanlık teklifini kabul ederek MHP'de kriz yaratan Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcılığı'na getirildi. HDP'li Ali Haydar Konca AB Bakanlığı, Müslüm Doğan da Kalkınma Bakanlığı'na atandı. Levent Tüzel bakanlık teklifini reddetmesi nedeniyle kabinede iki koltukla temsil edilen HDP, tahsis edilen bakanlıklar nedeniyle MGK toplantılarına giremeyecek.
CHP ve MHP'nin ret tavrı nedeniyle seçim hükümetinde HDP'yle başbaşa görüntü vermek istemeyen AKP, Tuğrul Türkeş'in ardından aynı doğrultuda ikinci adımını, MHP'den ayrılarak kurulan Büyük Birlik Partisi'nin eski Genel Başkanı Yalçın Topçu'yu dışarıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na getirerek attı.
Seçim hükümetinin sürprizlerinden biri, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın sınıf arkadaşı olan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selami Altınok'un bağımsızlar kontenjanından İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi oldu.
Seçim hükümetindeki diğer sürpriz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na getirilen İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Ayşen Gürcan oldu. Gürcan, seçim hükümetinde, cumhuriyet tarihinde kabineye giren ilk başörtülü bakan olarak görev yapacak.
"Alevi kökenli değil, Aleviyim" diyen HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan AB Bakanlığı'na getirildi.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Çevre Bakanı İdris Güllüce oldu. 62. hükümetteki bu görevlerini seçim hükümetinde de korudular. 62. hükümette Kalkınma Bakanı olan Cevdet Yılmaz, 63. hükümette Başbakan Yardımcısı oldu. Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevleri yeni hükümette de korununca, Türkeş'in de eklenmesiyle Başbakan Yardımcısı sayısı dörde yükseldi. Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, bağımsızlar kontenjanından Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Bu atama, Dışişleri koltuğunun hükümete girmeyi reddeden CHP veya MHP için düşünüldüğü yorumlarına neden oldu. Bakanlıklardaki devir teslim törenlerinin cumartesi gününden itibaren başlayacağı bildirildi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Çankaya Köşkü'nde "Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" sözleriyle açıkladığı, Türkiye'yi seçime götürecek 63. hükümet şöyle:
BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu
BAŞBAKAN YARDIMCISI Yalçın Akdoğan
BAŞBAKAN YARDIMCISI Numan Kurtulmuş
BAŞBAKAN YARDIMCISI Cevdet Yılmaz
BAŞBAKAN YARDIMCISI Tuğrul Türkeş
ADALET BAKANI Kenan İpek
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI Ayşen Gürcan
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI Ali Haydar Konca
BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI Fikri Işık
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI Ahmet Erdem
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İdris Güllüce
DIŞİŞLERİ BAKANI Feridun Sinirlioğlu
EKONOMİ BAKANI Nihat Zeybekci
ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI Ali Rıza Alaboyun
GENÇLİK ve SPOR BAKANI Akif Çağatay kılıç
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI Kudbettin Arzu
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI Cenap Aşçı
İÇİŞLERİ BAKANI Selami Altınok
KALKINMA BAKANI Müslüm Doğan
KÜLTÜR ve TURIZM BAKANI Yalçın Topçu
MALİYE BAKANI Mehmet Şimşek
MİLLİ EĞİTİM BAKANI Nabi Avcı
MİLLİ SAVUNMA BAKANI Vecdi Gönül
ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANI Veysel Eroğlu
SAĞLIK BAKANI Mehmet Müezzinoğlu
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI Feridun Bilgin
CHP'liler reddetmişti
Davutoğlu’ndan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan Toker, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'e teklif gitmişti. CHP’li 5 ismin tamamı bakanlık teklifini reddetmiş, Deniz Baykal Ahmet Davutoğlu’na hitaben 3 sayfalık bir mektup yazmıştı.
MHP'de Türkeş sürprizi
MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş Ahmet Davutoğlu’ndan gelen bakanlık teklifini parti kararına rağmen kabul etmişti. Kulislerde Tuğrul Türkeş’in yurtdışı Türkler ve akraba topluluklardan da sorumlu Başbakan Yardımcılığı’na getirileceği konuşuluyor. MHP’den teklif giden Meral Akşener ve Ahmet Kenan Tanrıkulu ise bakanlık teklifini reddetmişti. Tanrıkulu teklife tepkisini göstermek için MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de bırakmıştı.
HDP'den 2 kabul, 1 ret
HDP’de teklif götürülen üç isimden Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul ettiklerini Başbakanlığa bildirdi. HDP’nin bileşenlerinden EMEP’in kurucu Genel Başkanı Levent Tüzel, geçici seçim hükümetinde yer almayacağını söylemişti.
Hangi isimlere teklif götürülmüştü?
CHP
İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak – Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı
Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan Toker - İsmet İnönü’nün torunu
İstanbul Milletvekili İlhan Kesici – 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i akrabası
Antalya Milletvekili Deniz Baykal – CHP Eski Genel Başkanı
Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
MHP
İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu – Eski Sanayi Bakanı
Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş – Alparslan Türkeş’in oğlu
İstanbul Milletvekili Meral Akşener – Eski İçişleri Bakanı
HDP
İstanbul Milletvekili Levent Tüzel
İzmir Milletvekili Müslüm Doğan
Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca - Eski Kaymakam
Hangi partiye kaç bakanlık düşüyor?
Başbakan hariç AK Parti'ye 11, CHP'ye 5, MHP ve HDP’ye 3’er bakanlık düşüyor.
İşte o mektup
Hükümet üyesi olmaları noktasındaki davet mektupları kurye ile gönderildi. Gönderilen mektup şöyle:
"Sayın......
İLGİ: Cumhurbaşkanlığı’nın 25.8.2015 Tarihli ve 68244839-150.01-4-508 Sayılı yazısı
25.8.2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN tarafından geçici Bakanlar Kurulu’nıu kurmak zere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım. Geçici Bakanlar Kurulu Üyeliği için şahsınıza Bakanlık teklif ediyorum. Anayasa’nın amir hükmü gereğince, teklif edilen bakanlık görevini kabul etmemeniz halinde yerinize bağımsızlardan atama yapılacağından, geçici bakanlar kurulunun kurulması için öngörülen anayasal süre dikkate alınarak bakanlık görevine ilişkin teklife 27/08/2015 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı olarak yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim.
Ahmet Davutoğlu"