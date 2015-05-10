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Dünya

Yemen'de insani yardım için ateşkes yolu açıldı

Ateşkes kararından önce Yemen'de sıcak saatler yaşandı

10 Mayıs 2015 20:42

Suudi Arabistan'ın ilan ettiği tek taraflı geçici ateşkesi isyancı Husiler de kabul etti. Diğer yandan Husi safındaki devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in evine hava saldırısı yapıldı.

Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen 5 günlük ateşkeste insani yardımın ulaştırılması hedefleniyordu.

Husi sözcüsü Şeref Lokman ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu ama El Kaide veya müttefiklerinin ateşkesi bozma teşebbüsüne karşılık vereceklerine vurgu yaptı.

CNN Türk'te yayımlanan habere göre, ateşkes kararından önce Yemen'de sıcak saatler yaşandı.

Yandaşları Husi saflarında çatışan devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in evine hava saldırısı yapıldı.

Yemen haber ajansı, Salih'in ve ailesinin saldırıda yaralanmadığını, durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Suud liderliğindeki uçaklar Yemen'de son 24 saatte 130 hava saldırısında bulundu. 

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