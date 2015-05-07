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Dünya

Yemen hükümetinden acil kara operasyonu çağrısı

Husi milisleri ve Yemen'in devrik lideri Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler Yemen'in büyük kısmını ele geçirmiş bulunuyor

07 Mayıs 2015 10:37

Yemen'in Suudi Arabistan'a kaçan hükümeti, ülkenin büyük kısmını ele geçiren Şii Husi milislerine karşı uluslararası güçlerin kara operasyonu düzenlemesini istedi.

Yemen hükümeti, Bileşmiş Milletlere yazdığı mektupta özellikle liman kenti Aden ve Taiz'in Husilerin elinden geri alınması için acilen operasyon düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Husi milisleri ve Yemen'in devrik lideri Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarına karşın Yemen'in büyük kısmını ele geçirmiş durumda.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Yemen hükümetinin Birleşmiş Milletler'e yazdığı çağrı mektubunun kara operasyonu için yasal zemin oluşturabileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki hava operasyonları da benzer bir çağrı mektubunun ardından başlamıştı.

Son mektupta uluslararası insan hakları örgütlerinden de Yemen'de yaşanan ihlâlleri belgelemeleri isteniyor.

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