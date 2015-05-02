IŞİD, Yemen'de askerlerin kafasını kesti!

IŞİD’in internette paylaştığı yeni videoda, militanların 11 Yemen askerini vurarak öldürdüğü, dört askerin ise başını kestiği görüldü. Videonun Yemen’in güneyindeki Şabva bölgesinde çekildiği düşünülüyor.

El Alem’de yer alan habere göre, videonun yayınlanmasının ardından Arap Yarımadası El Kaidesi, infazları kendilerinin gerçekleştirmediğini duyurdu. Nisan’ın ortalarında gerçekleştirilen infazları, Şabva Bölgesi’ adlı, daha önce IŞİD’e biat eden örgüt üstlendi.

IŞİD, geçen hafta yayınladığı videoda Yemen’deki varlığını duyurmuş ve Şii Ensarullah Hareketi’ne savaş açtığını belirtmişti.