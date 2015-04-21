Yemen'de 944 kişi öldü, 3 binden fazla kişi yaralandı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugün yaptığı açıklamada, Mart'ın sonundan bugüne kadar Yemen'de 944 kişinin öldüğünü, 3 bin 487 kişinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Örgüt, sayıların sağlık birimlerinden geldiğini ancak birçok kişinin hastaneye gelme imkanı bulamadığını, bu sebepten de gerçek sayıların çok daha yüksel olduğunu belirtti.

Yemen'e yönelik hava saldırıları, Suudi Arabistan liderliğindeki Sünni devletler koalisyonu tarafından sürdürülüyor. Devlet Başkanı Abd Rabbuh Mansur Hadi, Husi muhalifler tarafından yönetimden indirilmiş ve başkent Sanaa da muhaliflerin eline geçmişti. Koalisyon güçleri bunun ardından "Kararlılık Fırtınası" adı verilen operasyonu başlattı. Düzenlenen hava saldırılarında birçok sivil hayatını kaybetti.